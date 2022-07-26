Белый дом: США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время

ЦАМТО, 25 июля. Возможная поставка США истребителей Украине в ближайшее время не рассматривается. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время", – заявил Д.Кирби.

Он добавил, что США находятся на постоянной связи с Украиной для оценки потребностей Киева в оружии, в том числе РСЗО HIMARS, а также отметил, что США остаются нацелены на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок тех видов вооружений, которые уже получает Киев.