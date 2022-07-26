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ЦАМТО

Белый дом: США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

ЦАМТО, 25 июля. Возможная поставка США истребителей Украине в ближайшее время не рассматривается. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время", – заявил Д.Кирби.

Он добавил, что США находятся на постоянной связи с Украиной для оценки потребностей Киева в оружии, в том числе РСЗО HIMARS, а также отметил, что США остаются нацелены на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок тех видов вооружений, которые уже получает Киев.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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