Министр обороны Польши заявил о планах создать сильнейшие сухопутные войска в НАТО

ЦАМТО, 25 июля. Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.

Ранее польские власти заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тыс. человек. В последнее время Войско Польское активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.

"Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска, – сказал М.Блащак. – Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства".

При этом польский министр не скрывает, что своим вероятным военным противником Польша видит Россию. "Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, – со стороны Белоруссии", – сказал он.