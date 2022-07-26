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Военное обозрение

Сотрудники трёх американских заводов «Боинг», выпускающих военную авиацию, объявили о забастовке

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Источник изображения: topwar.ru

Представители трудовых коллективов сразу трёх заводов американской компании «Боинг» объявили о том, что с 1 августа начинается масштабная забастовка. Речь идёт о заводах, расположенных в штатах Иллинойс и Миссури. Обращает на себя внимание информация в связи с тем, что на этих предприятиях идёт активный выпуск военной продукции – самолётов и беспилотников различных модификаций как для ВВС США, так и для «стран-партнёров».

Рабочие недовольны условием новых контрактов, которые им предлагает подписывать руководство. Трёхлетние контракты предполагают снижение пенсионных взносов. При этом менеджмент предлагает каждому из сотрудников за переход на такой вариант оплаты труда единовременную премию в сумме до 3 тысяч долларов.

Трудовые коллективы трёх заводов «Боинга» считают, что новые контракты способны привести к тому, что снизится размер их пенсий после выхода на эту самую пенсию. По оценочным данным, снижение размера может составить от 8 до 14% в зависимости от занимаемой должности. Причём наибольшие потери в пенсионных начислениях понесут простые рабочие.

Более 2,5 тысяч сотрудников предприятий отклонили предложения по новым трудовым договорам и готовы присоединиться к забастовке.

В течение какого времени продлится объявленная забастовка, не ясно. Важно то, что снижение пенсионных отчислений в отношении сотрудников заводов «Боинга» объявляется на фоне очередного рекорда в объёмах военного бюджета США. Бюджет растёт неимоверными темпами, а с денежным обеспечением сотрудников оборонных предприятий, как они сами считают, проводятся махинации. Это даёт повод противникам действующей администрации говорить о бесконтрольности выделяемых средств.

Забастовка тысяч сотрудников заводов грозит сорвать график производства боевой и разведывательной авиации в США.

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США
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Boeing
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