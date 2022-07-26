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Военное обозрение

Главком КСИР: Иран реализует планы по производству и приобретению самого современного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Тегеран стремится обладать наиболее передовым вооружением. Поэтому Иран реализует планы по производству и приобретению самого современного оружия.

Как сообщает иранская медиа-корпорация Fars, об этом в своем выступлении на конференции Корпуса стражей исламской революции в Тегеране говорил главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.

Он также отметил, что хотя современное оружие необходимо для эффективного ведения военных действий, оно не является главным фактором на пути к победе.

КСИР не стал бы полагаться исключительно на оружие или ожидать, что оно совершит чудо

- заявил генерал, отметив, что ключом к победе для возглавляемых им сил является вера в Бога.

По словам Салами, благочестивые люди не сдаются, а приближающаяся опасность делает их сильнее.

Притом, как отмечают главком КСИР и другие высокопоставленные представители иранских Вооруженных сил, Иран успешно осваивает самые современные оборонные технологии, несмотря на санкции и давление. Генерал заявил, что Тегеран наращивает свой военный потенциал, в том числе производство ракет и беспилотников, исключительно в оборонительных целях.

Согласно информации телерадиокомпании IRIB, другой иранский генерал, командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде сообщил о планах вывода на орбиту Земли нового спутника. Он утверждает, что запуск состоится не позднее марта следующего года. При этом иранцы задействуют новейшую ракету-носитель «Каэм» собственного производства.

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