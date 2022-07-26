Председатель Комитета начальников штабов США Милли назвал китайскую армию опасной и агрессивной

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В последние годы Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала более опасной и агрессивной. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Военачальник отметил, что за последние пять лет приходилось многократно перехватывать китайские самолеты и военные корабли в Тихоокеанском регионе.

Еще в начале июля генерал Марк Милли провел переговоры с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном. Именно в связи с этими переговорами председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США и распорядился подготовить материалы о состоянии Народно-освободительной армии Китая и угрозах американскому присутствию в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны КНР.

На основе представленных материалов генерал Милли сделал вывод, что в последние десять лет Китай значительно окреп в политическом и экономическом отношении. Рост его экономических возможностей закономерно привел и к усилению китайских вооруженных сил, а также к более агрессивной внешней политике в регионе. Амбиции китайского лидера Си Цзиньпина не являются ни для кого секретом. Но США упорно хотят сдержать рост военно-политической мощи Китая и его претензий на доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время, американские власти сами регулярно провоцируют Китай на жесткие заявления. Чего стоит одна ситуация вокруг Тайваня?

Готовящийся визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань может быть расценен в Пекине как масштабная провокация. Ведь одно дело – скрытое сотрудничество с Тайванем, которое США осуществляли десятилетиями, и совсем другое – официальные визиты политических лидеров, тем более такого уровня, как Пелоси, которая формально является четвертым лицом в американской властной иерархии после президента, вице-президента и спикера Сената.

Естественно, что в Китае подобные демарши со стороны Вашингтона оценивают крайне негативно. Собственно, из-за тайваньской ситуации Китай, в первую очередь, и увеличивает свой военный потенциал. Руководство КНР прекрасно понимает, что в случае конфронтации с Тайванем США и их региональные союзники могут прийти на помощь острову. Ведь не зря в последнее время Вашингтон создает новые альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Например, не столь давно появившийся блок AUKUS (Австралия – Великобритания – США) носит сугубо антикитайский характер. В противостоянии с Китаем США рассчитывают опереться также на Японию, Южную Корею, возможно – Индию и в меньшей степени Вьетнам и Филиппины. Другой вопрос, что эти планы могут оказаться несбыточными.

Для Китая сейчас укрепление армии и флота – первостепенная задача, поскольку именно его растущая военная мощь способна напугать если не США, то их ближайших региональных партнеров, которые понимают, что в случае конфронтации с Китаем первыми пострадают именно они. Конечно, любопытно и лицемерие самих американских военных: кому-кому, но не представителям Пентагона рассуждать о том, какая страна ведет себя наиболее опасно и агрессивно.