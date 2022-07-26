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ЦАМТО

Оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет

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Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AIM-120C AMRAAM из пусковой установки зенитной ракетной системы Kongsberg/Raytheon NASAMS
Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AIM-120C AMRAAM из пусковой установки зенитной ракетной системы Kongsberg/Raytheon NASAMS.
Источник изображения: Raytheon

ЦАМТО, 25 июля. Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles and Defense, работают над тем, чтобы обеспечить защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в "зачаточном состоянии".

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Telegraph.

По словам главы Cohort Энди Томаса, его компания занимается проектом по нейтрализации ракет, летящих со скоростями до 5М.

Глава Raytheon Missiles & Defense Уэс Кремер отметил, что его компания, скорее всего, сосредоточится на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. По его мнению, слабым местом гиперзвуковой ракеты является система рассеивания тепла, которую относительно легко повредить, что приведет к уничтожению ракеты.

Однако У.Кремер указал на то, что защита от гиперзвукового оружия находится в "зачаточном состоянии", а этим вопросом в США занимаются пока в рамках лишь одного проекта.

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Страны
США
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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