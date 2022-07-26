Austal USA передала ВМС США боевой корабль прибрежной зоны LCS-32 "Санта-Барбара"

ЦАМТО, 25 июля. Austal Limited объявила о состоявшейся 22 июля на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) передаче ВМС США ее подразделением Austal USA боевого корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс", LCS-32 "Санта-Барбара".

LCS-32 – 16-й корабль LCS класса "Индепенденс", который построен компанией Austal USA, начиная с 2010 года. Церемония резки первой стали для строительства корабля состоялась на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) 9 октября 2019 года, закладки киля – 27 октября 2020 года, крещения – 16 октября 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Ранее Austal USA передала ВМС США 15 кораблей прибрежной зоны. Последним в июне 2021 года был поставлен LCS-28 "Саванна", который вошел в боевой состав флота 5 февраля 2022 года. Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) на различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии: LCS-34 "Огаста", LCS-36 "Кингсвилл" и LCS-38 "Пирр". 29 июля 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.