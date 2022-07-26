Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке

Церемония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 на заводе ПАО СЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Торжественная встреча новейшего корвета "Гремящий" прошла в закрытом городе Вилючинск на Камчатке, куда корабль прибыл на постоянное базирование, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Двадцать пятого июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием. В рамках масштабного перевооружения российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что корабль отличается от предшественников усиленными ударными возможностями и наличием системы противовоздушной обороны. Кроме того, корвет вооружен артиллерийской установкой А190, двумя зенитными 30-миллиметровыми шестиствольными автоматическими пушками, корабельным стрельбовым комплексом для ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон", ЗРК "Редут". Корабль также оснащен вертолетом Ка-27.