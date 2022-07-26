Войти
РИА Новости

Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке

231
0
0
Церемония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 на заводе ПАО СЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 на заводе ПАО СЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Торжественная встреча новейшего корвета "Гремящий" прошла в закрытом городе Вилючинск на Камчатке, куда корабль прибыл на постоянное базирование, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Двадцать пятого июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием. В рамках масштабного перевооружения российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что корабль отличается от предшественников усиленными ударными возможностями и наличием системы противовоздушной обороны. Кроме того, корвет вооружен артиллерийской установкой А190, двумя зенитными 30-миллиметровыми шестиствольными автоматическими пушками, корабельным стрельбовым комплексом для ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон", ЗРК "Редут". Корабль также оснащен вертолетом Ка-27.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
20385
ТОФ
Похожие новости
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
01.11.2019
Путин о новой российской гиперзвуковой ракете: "Циркон" обязательно будет
31.10.2019
Корвет "Гремящий" стоимостью 22,6 млрд рублей 5 ноября отправится на госиспытания
01.10.2019
Россия начинает возрождение полноценного океанского флота
08.07.2019
Конец серии: завершается строительство корветов типа "Стерегущий"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»