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Интерфакс-АВН

Новейший многоцелевой корвет "Гремящий" пополнил военный флот на Камчатке

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Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020
Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020.
Источник изображения: Александр Демьянчук / ТАСС

Петропавловск-Камчатский. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием прибыл в понедельник на Камчатку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В рамках масштабного перевооружения Российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке. Корабль построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" по проекту, разработанному МКБ "Алмаз". Является головным в проекте 20385, отличается от предшественников проекта 20380 усиленными ударными возможностями и наличием системы ПВО", - говорится в сообщении.

Новый корабль имеет уникальный корпус, изготовленный по технологии "Стелтс". Оснащен новейшими гидроакустическими станциями, боевой информационной управляющей системой "Сигма", средствами радиоэлетронной борьбы, артиллерийской установкой, двумя зенитными шестиствольными автоматическими пушками, корабельным стрельбовым комплексом для ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", ЗРК "Редут". На корабле также есть противолодочное вооружение и вертолет Ка-27.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
20385
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