Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения

События российской специальной военной операции на Украине стали фактически первой масштабной боевой проверкой в реальных боевых условиях большинства современных образцов вооружения как советского и российского, так и западного производства. Конфликт стал для отечественной оборонной промышленности жестоким испытанием ее продукции боевыми действиями с относительно равноценным в техническом и организационном отношении противником, причем пользующимся масштабной передовой технической поддержкой Запада. Это в полной мере относится и к российским системам противовоздушной обороны, поколение которых, созданное с восьмидесятых годов, до последнего времени либо вообще не имело значимого боевого применения, либо использовалось в боевых действиях эпизодически, причем в достаточно простой обстановке, скорее приближенной к полигонной.

Заснятая на Донбассе входящая в состав зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" Вооруженных Сил России самоходная пусковая установка 51П6А на шасси МЗКТ-7930 с возможностью применения зенитных управляемых ракет серий 48Н6 и 9М96, июль 2022 года (с) Телеграм-канал "Уголок Ситха"

Теперь же на Украине мы можем видеть небывалое по размаху применение всего спектра отечественных современных зенитных ракетных средств во всем многообразии боевых ситуаций и в противоборстве с самыми различными средствами воздушного нападения. Такого боевого опыта советские и российские Войска ПВО, и в первую очередь зенитные ракетные войска, не получали с момента их возникновения за всю историю.

Главной характерной особенностью применения российских зенитных ракетных систем в СВО является то, что им приходится иметь дело не столько с авиацией противника - поскольку малочисленные Воздушные силы Украины действуют в основном "партизанскими" способами и с успехом выбиваются в воздухе российской истребительной авиацией - а с разнообразными ракетными системами противника класса "земля-земля", а также с беспилотными средствами. Причем на смену ранее массированно применявшимися украинской стороной старым советским реактивным системам залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч" и оперативно-тактическим ракетным комплексам "Точка-У" все более приходят поставляемые западными партнерами ракетные комплексы HIMARS и MLRS. Особенностью этих американских комплексов является оснащение их высокоточными ракетами GMLRS с дальностью стрельбы до 80-90 км, а не за горами, видимо, и получение Украиной к этим комплексам и более дальнобойных ракет GMLRS ER с дальностью до 150-180 км, а затем и оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью не менее 300 км.

Таким образом, перед российскими зенитными ракетными системами на Украине стоят задачи в первую очередь противоракетной борьбы. Причем противоракетной борьбы не с одиночными пусками баллистических ракет - с чем американские комплексы Patriot с переменным успехом пытались справляться от Войны в Персидском заливе 1991 года до нынешней борьбы с ракетами йеменских хуситов в Саудовской Аравии - а с массированным залповым применением (зачастую десятками) управляемых и неуправляемых ракет реактивных систем залпового огня. Зачастую причем эти ракеты запускаются в различных комбинациях для насыщения и прорыва систем ПВО. Нет нужды говорить, что зенитные ракетные системы средней и большой дальности как войсковой ПВО, так и тем более войск ПВО страны, для задач борьбы с такими ракетами и в таких условиях не создавались, и борьба с такими целями если и отрабатывалась расчетами в ходе боевой подготовки, то весьма нечасто и скорее в упрощенном порядке.

И тем не менее мы можем видеть необычайно высокую результативность боевого применения современных российских зенитных ракетных систем в зоне СВО в задачах противоракетной обороны - разумеется тогда, когда системы правильно размещены, обеспечивают достаточную плотность прикрытия, грамотно применяются и иметь налаженное взаимодействие с силами обнаружения, боевого управления и с другими средствами ПВО. Пока, разумеется, не время приводить конкретные цифры и показатели боевой работы, но имеющиеся сведения говорят о большом количестве эффективных перехватов самых сложных целей российским зенитным оружием. В первую очередь это относится к самым передовым зенитным ракетным системам С-400, использующими всю имеющуюся у них гамму зенитных управляемых ракет. Фактически в зоне действия дивизионов С-400 устойчиво перехватывается большая часть выстреливаемых по прикрываемым ими объектам украинских ракет. Весьма эффективно действуют и зенитные ракетные системы серий С-300В, С-300П и "Бук". При этом не стоит забывать, что наиболее эффективный перехват летящих по баллистическим траекториям ракет противника возможен только на конечном участке их траектории, что значительно ограничивает фактическую дальность перехвата и радиус прикрытия.

Тем не менее очевидно, что фронт длиной почти 2500 км и требующий глубину прикрытия на 300 км вглубь своей территории, невозможно прикрыть сплошным частоколом С-400 с желательной плотностью, тем более, что и сами системы не могут быть размещены слишком близко к линии боевого соприкосновения. Приоритет явно отдается защите крупных городов и населенных пунктов, узлов коммуникаций, центров снабжения (логистических хабов), высших штабов и органов управления, аэродромов боевой авиации, и в первую на собственно российской территории. За пять месяцев СВО не было известных фактов массированного поражения именно вышеперечисленных объектов ракетными ударами - к целям прорывались лишь отдельные ракеты.

Разумеется, появление у противника высокоточных дальнобойных средств поражения в виде комплексов HIMARS и MLRS и ракет GMLRS усиливает имеющиеся вызовы по организации противоракетной обороны, но с технической точки зрения ничего принципиально не меняет для зенитного ракетного оружия. Технически, залп старого советского "Урагана" в качестве цели для ПВО сложнее, чем залп установки HIMARS. Тем не менее, ракеты "Ураганов" уже многократно перехватывались и перехватываются в боевых условиях. Поэтому рассуждения о том, что "С-400 не может противодействовать HIMARS", особенно запускаемые в части западных СМИ, абсурдны и малограмотны. С-400 может противодействовать и успешно противодействует ракетам комплекса HIMARS, демонстрируя высочайший уровень заложенных в нашу флагманскую систему ПВО конструкторских решений.

В тоже время следует отметить, что само противостояние современных российских зенитных ракетных систем с современными западными ударными ракетными комплексами само по себе произошло на Украине впервые. Характеристики тех же ракет GMLRS сейчас тщательно изучаются российскими специалистами с целью оптимизации средств и способов противодействия им и повышения эффективности наших комплексов ПВО.

Отечественные зенитные ракетные системы при реальном боевом применении в СВО значительно превзошли задававшийся при их создании уровень эффективности, особенно по баллистическим целям. Противовоздушная и противоракетная оборона является именно той сферой военной техники, где Россия смогла дать современный военно-технический ответ передовым западным ударным комплексам.