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Известия.ru

Эксперт указал на выход спецоперации на новый этап

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Эксперт связал удары ВС РФ по военным объектам Украины с выходом спецоперации на новый уровень

Эксперты считают, что удары по военной инфраструктуре Украины — это часть подготовки к новому этапу специальной военной операции.

В выходные дни Вооруженные силы России нанесли высокоточным оружием несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В атаках были задействованы ВКС, корабли ВМФ, ракетные войска и артиллерия.

Как заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, сейчас идет подготовка к новому этапу специальной военной операции.

«Мы пока наблюдаем оперативную паузу, но скоро картина изменится. Об этом говорит то, что на прошлой неделе глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил командные пункты всех задействованных в спецоперации группировок», — сказал он «Известиям».

Также, заметил Шурыгин, заканчиваются формирование и боевая подготовка новых российских подразделений.

«На днях, например, была новость об окончании боевого слаживания одесской бригады, мы слышали о создании различных республиканских батальонов, о появлении новых подразделений частных военных компаний», — напомнил специалист.

Эксперт полагает, что сейчас стоит ждать начала событий, которые «давно напрашивались».

«Мы ждем начала наступления. Оно может быть на трех направлениях — Николаевском, Харьковском и Запорожском. Но для начала, и это, по-моему, главное, надо закончить с освобождением территории ДНР — речь идет об операции в районе Славянска, Краматорска и Константиновки», — сказал собеседник «Известий».


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