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Ростех

Умер замглавы холдинга «Высокоточные комплексы» Дмитрий Коноплев

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22 июля в возрасте 45 лет скоропостижно скончался заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» – управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения (КБП) Дмитрий Владимирович Коноплев.

«Ушел из жизни молодой и целеустремленный, талантливый и светлый человек. Он любил Россию и преданно служил ей всю свою жизнь, многое сделал для Тульской земли, внес большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны. Плодотворная деятельность Дмитрия Владимировича отмечена высокими государственными наградами, признанием коллег и общественности. Память о нем навсегда останется в сердцах людей, знавших, безмерно уважавших и любивших его», – выразил соболезнования генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Дмитрий Владимирович Коноплев родился 12 сентября 1976 года в городе Губаха Пермской области. В 1999 году окончил Московский физико-технический институт, факультет управления и прикладной математики. Имел ученую степень кандидата экономических наук.

На посту заместителя главы НПО «Высокоточные комплексы» – управляющего директора КБП под его руководством была проведена разработка и глубокая модернизация новых комплексов и ракет. Разработаны и представлены для принятия на вооружение модернизированные комплексы ПВО, ПТРК, стрелково-гранатометного вооружения, организовано серийное производство комплексов. При непосредственном участии Коноплева российская армия получила новые образцы вооружения и военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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