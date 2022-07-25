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Известия.ru

«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Бесшумная лодка «Кронштадт» будет прикрывать подводные стратегические ракетоносцы

Подводная «черная дыра» — именно так на флоте называют эту подлодку — пополнит Северный флот уже осенью. Минобороны утвердило план передачи ВМФ субмарины «Кронштадт» проекта 677 «Лада». В настоящее время она проходит испытания. До конца осени подводная лодка должна совершить переход в Полярный, где войдет в бригаду субмарин Северного флота. Сегодня «Кронштадт» считается самой бесшумной лодкой в своем классе — она способна поражать подводные и надводные цели, в том числе ракетами «Калибр» и «Оникс». Эксперты считают, что на Севере «Кронштадт» сможет решать сразу несколько задач, в том числе прикрывать стратегические ракетоносцы.

Курс на Север

Минобороны утвердило план передачи ВМФ уникальной субмарины «Кронштадт» проекта 677, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. По словам собеседников редакции, в настоящее время субмарина проходит заводские испытания.

Уже в конце лета — начале осени субмарина должна совершить переход в Мурманскую область. Там подлодку ждут дополнительные тесты, которые должны завершиться до конца осени. После их прохождения «Кронштадт» войдет в состав бригады подводных лодок Северного флота.

Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» проходит второй этап заводских испытаний в Санкт-Петербурге, 4 апреля 2022 года

Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

— Сегодня в составе 161-й бригады подводных лодок Северного флота состоят в основном лодки проекта 877, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Две из них — «Владикавказ» и «Калуга» — в 2010-е годы были модернизированы, но в целом это устаревшие лодки, и пора их просто списывать. 161-я бригада выполняет важные задачи — обеспечение развертывания основных сил Северного флота в Баренцевом море — подводных стратегических ракетоносцев, надводных боевых кораблей. В условиях ухудшения отношений между Россией и НАТО на Северный флот необходимо поставлять не только атомные подводные лодки, но и дизельные.

Помимо прикрытия основных сил флота в задачи субмарин 677-го проекта будут входить противолодочные действия в Северной Атлантике, добавил эксперт.

Затянувшаяся серия

Серия «Лада» стала развитием проекта 877 «Палтус». Эти подводные лодки имеют водоизмещение 1,8 тыс. т, скорость до 21 узла и глубину погружения более 300 м. Пока в составе ВМФ находится только головной корабль 677-й серии — субмарина «Санкт-Петербург», построенная в 2010-м. Два года назад она прошла модернизацию и может применять торпеды, ракеты и мины, действовать в ближней и средней морской зоне, поражать как надводные, так и подводные цели. В конце 2021 года она вошла в состав 161-й бригады подводных лодок Северного флота. В феврале лодка «Санкт-Петербург» приняла участие в масштабных маневрах в Средиземном море, куда она пришла с отрядом кораблей Северного флота. Как сообщали «Известия», учения проходили в условиях, приближенных к боевым.

Лодка «Кронштадт» была заложена в 2005 году, однако в 2009-м ее строительство было приостановлено. В 2013-м субмарину продолжили строить, но уже по обновленному проекту. Ее оснастили усовершенствованной навигационной системой и более мощной и бесшумной электродвигательной установкой. В арсенале корабля появились крылатые ракеты «Калибр», которые он может запускать через торпедные аппараты.

Церемония спуска на воду подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2018 года

Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В феврале гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков заявил, что «Кронштадт» «несколько задержался из-за проблем с контрагентами».

Помимо «Кронштадта» в этом году планируется передача флоту еще одной лодки проекта 677 — «Великие Луки». Кроме того, в минувшем июне на «Адмиралтейских верфях» были заложены еще два корабля — «Вологда» и «Ярославль».

Проект «Лада» оказался довольно тяжелым для разработчиков, отметил и Дмитрий Болтенков.

— Но в итоге «Санкт-Петербург» довели до ума. Теперь корабли проекта 677 могут стрелять крылатыми ракетами «Калибр». Так что помимо задач по прикрытию основных сил и противолодочных действий в Северной Атлантике эти субмарины смогут выполнять и третий круг задач — поражать наземные и надводные цели, — подытожил эксперт.

Без шума и пыли

На Северном флоте России несет службу одна из двух дивизий стратегических подводных ракетоносцев — 31-я. Входящие в ее состав корабли регулярно уходят на боевое дежурство. Как ранее сообщали «Известия», именно в это соединение поступают по мере постройки новейшие подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» 955А «Борей-А». Такое решение было принято по результатам маневров. Во время учений одновременно три субмарины синхронно поднялись на поверхность в Арктике, проломив слой льда толщиной полтора метра. Как докладывал президенту главком ВМФ адмирал Николай Евменов, всплытие в ограниченном районе радиусом 300 м было произведено впервые в истории российского флота. Кроме того, в ходе маневров была выполнена практическая торпедная стрельба АПЛ из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность.

По заявлениям разработчиков, из-за новых технических решений заметность «Лад» уже ниже, чем у серийно строящихся сейчас дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка». После установки воздухонезависимой энергоустановки их шумность окажется ниже фонового уровня в море. То есть обнаружить их будет практически невозможно.

Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Изначально заявлялось, что для «Лад» будет разработана передовая воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ). С ней подводная лодка могла бы длительное время двигаться, не всплывая на поверхность. Современные «Лады» планировалось оснастить двигателем с электрохимическим генератором разработки ЦКБ МТ «Рубин», а водород вырабатывать из дизельного топлива и кислорода. Но разработка этого двигателя пока не завершена, что привело к задержкам постройки лодок. В 2019 году Минпромторг и «Рубин» подписали новый контракт на продолжение работ, который планируется завершить к середине 2020-х.


Роман Крецул

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