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Военное обозрение

В Конгрессе США призвали направить на Украину военных советников

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенным Штатам необходимо направить на Украину советников, которые могли бы координировать поставки оружия. С таким предложением выступил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц, посетивший в субботу Киев.

По мнению американского политика, Белый дом должен выдать разрешение Пентагону отправить военных советников на Украину с задачей координировать поставки оружия, контролировать его поступление и отслеживать его дальнейшие пути. Вторит Уолтцу и член Палаты представителей Мики Шеррилл, также побывавшая на Украине.

Единственный способ добиться контроля - направить ряд советников на Украину для оказания помощи их военным с планированием и материально-техническим обеспечением

- заявил конгрессмен, добавив, что речь не идет об отправке американских военных на передовую, советники должны работать при посольстве и отслеживать поставки американского оружия.

Ранее в Вашингтоне признались, что после пересечения украинской границы не могут проконтролировать большую часть поставленного оружия, особенно в больших поставках. При этом американцы не исключают, что часть переданного оружия даже не доходит до ВСУ, а продается на сторону, тем же джихадистам на Ближнем Востоке.

В Киеве наличие проблемы признают и как бы даже борются с ней, уже возбуждено с десяток уголовных дел. Однако, как заявляют украинские источники, продажа оружия идет под полным контролем офиса Зеленского и спецслужб, без такой "крыши" незаконный бизнес быстро будет накрыт. В Конгрессе США уже призвали создать механизм контроля за оказанием военной помощи Украине, что очень не понравилось главе офиса президента Украины Ермаку.

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Страны
США
Украина
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