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Военное обозрение

В Киеве назвали обещанное американцами количество РСЗО HIMARS и M270 MLRS для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украина в общей сложности получит до 30 реактивных систем залпового огня иностранного производства, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом он привел высказывание главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США Адама Смита.

В Киеве заявляют, что США намерены передать Киеву до 30 РСЗО, учитывая уже поставленные, причем речь идет не только о HIMARS, но и M270 MLRS, которые должны поставить европейские союзники США - Германия и Великобритания, а также, возможно, и другие страны. Вообще идет обсуждение поставки в 25-30 РСЗО, окончательное решение еще не принято. При этом американцы подчеркнули, что никаких 50 установок, которые требуют в Киеве, ждать не стоит.

Не факт, что в нашем арсенале имеется 50 установок HIMARS. Как мне кажется, текущая цель — достичь количества 25-30 РСЗО

- заявил американский конгрессмен.

Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что Киеву необходимо 50 РСЗО HIMARS, чтобы остановить наступление российской армии и, как минимум, вдвое больше, чтобы начать собственное.

Между тем в Киеве заявляют, что более актуальным вопросом на сегодняшний день является поставка боеприпасов для западных РСЗО, лучше всего дальнобойных. Как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, для победы в этой войне Киеву необходимо получить от США боеприпасы, бьющие на дальность свыше ста километров. В офисе Зеленского продолжают петь дифирамбы РСЗО HIMARS и заявлять, что только американские комплексы могут принести победу.

Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100 + километров), тем быстрее закончится война (...)

- заявил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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