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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" разместит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС

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центральный офис АО "ГЛОНАСС"
Здание "Северная Башня" в Москве, на Тестовской улице, где располагается центральный офис АО "ГЛОНАСС".
Источник изображения: http://severnaja-bashnya.ru/

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует разместить в Венесуэле измерительную станцию системы ГЛОНАСС, сообщили в госкорпорации.

"В рамках реализации положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, подписанного 30 марта 2021 года и ратифицированного 11 июня 2022 года, Госкорпорацией "Роскосмос" планируется разместить на территории Венесуэлы беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Измерительные станции предназначены для обеспечения высокоточной навигации для потребителей, использующих технологию Precise Point Positioning. БИС занимается непрерывным слежением за открытыми сигналами космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с целью измерения текущих навигационных параметров, приема навигационных сообщений от спутников и передачи результатов измерений и навигационных данных в центр обработки в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" ведет переговоры о размещении на территории Аргентины станций системы ГЛОНАСС. Кроме этого, в Южной Америке станции могут быть размещены на территории Бразилии, Венесуэлы и Парагвая.

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Страны
Аргентина
Бразилия
Венесуэла
Парагвай
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
GPS
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