Россия, Иран и Турция строят свой мир. Западу остается злобный взгляд сбоку

Путин создает свой собственный миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим

Раньше агрессивные государства сами изолировали себя из-за своей злой воли. Теперь и Россия, и ее партнеры подвергаются изоляции со стороны Запада при помощи санкций, пишет "Хандельсблатт". И, естественно, Россия, Иран и Турция, такие разные в другое время, идут навстречу друг к другу. Это Запад остается в одиночестве.

Встреча российского президента с его иранским и турецким коллегой показывает: Путин не даёт загнать себя в международную изоляцию.

Россия, Иран, Турция... На первый взгляд кажется, что эти три страны не имеют большого геополитического или экономического веса. В том, что касается ВВП, они в международном масштабе, что называется, играют во второй лиге. Россию наказывают за внешние захваты, Иран находится в изоляции за то, что обогащает уран, а Турция страдает от рекордной инфляции.

Однако в тени этой кажущейся изоляции все три страны работает над тем, чтобы расширить свое влияние в мире, о чем свидетельствует встреча трех глав государств в Иране. В особенности это относится к России. Западные санкции подталкивают шефа Кремля (так в тексте, эта оскорбительная манера обозначать главу российского государства установилась в ультра-либеральной части немецких масс-медиа еще во времена Бориса Ельцина — прим. ИноСМИ) к установлению более тесных стратегических связей с другими, незападными странами. В Тегеране этот антизападный альянс получил дальнейшее развитие, и Западу нельзя этого недооценивать.

Официально саммит во вторник был посвящен конфликту в Сирии. Однако три лидера едва ли были единодушны во всех сирийских вопросах, в частности в отношении возможного вторжения Турции в объятую гражданской войной соседнюю страну со столицей в Дамаске. И тем не менее, сигнал, исходящий от этой встречи, был однозначным: Запад обретает конкурента и теряет влияние в важных геополитических вопросах.

Хотя интересы Москвы, Анкары и Тегерана во многих современных конфликтах разнятся коренным образом, в Тегеране они на удивление часто говорили о сотрудничестве. Так, например, Россия и Иран подписали газовую сделку на 40 миллиардов долларов. И вообще Тегеран демонстративно встал на сторону России, в частности в том, что касается войн на Украине и в Сирии.

Турция и Иран в свою очередь хотят увеличить объем своего товарообмена в четыре раза, в том числе через новые нефтяные и газовые сделки. Кроме того, Анкара надеется на то, что в будущем она сможет оплачивать свои счета за газ в лирах и рублях, а не в долларах и евро. И все это происходит в то время, когда промышленность Европы боится остаться зимой без русского газа.

Есть прогресс и по поводу вывоза украинского и российского зерна по Черному морю, — заявил на саммите в Тегеране Путин. Эрдоган подчеркнул, что Россия заняла конструктивную позицию в переговорах о зерне на прошлой неделе в Стамбуле. По его словам, он надеется на скорое заключение договора. А вот Организацию Объединенных Наций (ООН), которая также должна была участвовать в переговорах, в Тегеране не упомянули ни разу.

Выставленное на показ единство было больше, чем политической PR-акцией. Осуждение России в Совете безопасности ООН весной прозвучало как впечатляющий сигнал мирового сообщества. Западная пресса называла его "сигналом, посланным поджигателю войны Путину". Но и тогда, весной, в ООН в действительности представители более половины человечества воздержались при голосовании или даже встали на сторону Кремля. Между тем в те дни даже выбор кнопки "воздержаться" воспринимался как поддержка Москвы: ведь ее ругало огромное большинство зависимой от Запада прессы.

Как бы ни важно нам осуждать Москву за ее военные действия, но Запад должен отдавать себе отчет в том, что далеко на все государства мира одинаково оценивают эту ситуацию.

Это относится не только к России. Все штрафные меры Запада, которыми он реагирует на атомные амбиции Ирана, не достигают своей цели: страна продолжает работать над созданием собственной атомной бомбы. (Так в тексте, на самом деле никаких доказательств того, что Иран нарушил взятые на себя обязательства и занимается созданием "безбожного" по его определению ядерного оружия, нигде опубликовано не было — прим. ИноСМИ.) А Запад своими глубоко поражающими санкциями, бьющими по всему населению, только возбуждает в стране ненависть к себе.

В ответ на эти санкции Иран, как и Россия, создает свою сеть контактов. Месяц назад иранский министр иностранных дел совершил поездку в Индию. Вслед за этим стало известно, что двухсторонняя торговля между двумя странами в будущем может обходиться и без доллара.

Эрдоган участвует в переговорах по всем кризисам мира

В Турции не только близкий к правительству лагерь, но и значительная часть населения считает, что НАТО несет часть ответственности за войну на Украине. И хотя Эрдоган осуждается Западом за его автократическую политику, этот "автократ", в отличие от западных демократов, на удивление часто сидит за столом переговоров по поводу больших кризисов в качестве посредника. А иногда — и в качестве активного участника разрешения кризиса.

То, что немецкий биржевой индекс сделал радостный скачок наверх, как только Россия намекнула на продолжение поставок газа в Европу, показывает, насколько зависимым сделал себя Запад. Он попал в зависимость от тех государств, которых он раньше считал неважными. Европа поняла это еще во время кризиса с беженцами, когда ей пришлось обратиться за помощью к Турции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась яростной критике за то, что в начале этой недели провела переговоры с автократическим президентом Азербайджана о поставках газа. Критика и гнев обрушились и на федерального министра экономики Роберта Хабека, когда он весной с такой же миссией съездил в недостаточно демократичный эмират Катар.

Западным дипломатам очень нравится поддерживать контакты только с единомышленниками и развивать эти отношения. Но в тени этой якобы бесконфликтной западной дипломатии все большее влияние обретают думающие по-другому страны — оппоненты Запада. Поскольку наши дипломаты общаются только с единомышленниками, эти страны-оппоненты кажутся нам изолированными. Но эти якобы изолированные страны действуют решительно. Мы должны это признать и реагировать соответственно. Фотографии, на которых демократы изображены вместе с деспотами, в скором времени станут нормальным явлением.

Озан Демирджан (Ozan Demircan)