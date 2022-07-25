Войти
Lenta.ru

Британские самолеты-разведчики начали летать чаще после начала спецоперации

190
0
0
RC-135 Rivet Joint
RC-135 Rivet Joint.
Источник изображения: topwar.ru

Британские самолеты-разведчики начали совершать вылеты в несколько раз чаще после начала спецоперации. Об этом сообщает сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.

Так, ежемесячное число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint достигло пикового значения в марте — тогда они поднимались в воздух 18 раз. В декабре 2021 года они совершили 6 вылетов, в январе этого года — 9, а в феврале — 12. В апреле британские военные самолеты поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14.

В настоящее время самолеты-разведчики Великобритании продолжают летать над Черным морем и наблюдают за российскими войсками, отмечает издание.

В июле сообщалось, что в день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область из американских реактивных систем залпового огня HIMARS в небо были подняты несколько воздушных судов НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
HIMARS
KC-135
Проекты
NATO
Похожие новости
10.11.2021
США готовят поход на восток
05.07.2021
"Стягивают корабли и самолеты": что происходит у западных границ России
19.05.2021
Не будите спящую собаку
29.09.2020
Forbes (США): американские В-52 сымитировали бомбовый удар по российской цитадели на Балтике
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
18.03.2019
Пентагон изучает Чукотку: над Россией пролетел борт ВВС США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 09:04
  • 29459
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.07 09:01
  • 1
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 04:51
  • 13
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 24.07 20:35
  • 3
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 24.07 17:29
  • 3
Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России
  • 24.07 10:10
  • 3
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
  • 24.07 04:07
  • 1
Эксперт в авиации Алексей Бутримов: «частники» вернули самолеты лизингодателям
  • 23.07 15:40
  • 8
Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО
  • 23.07 03:36
  • 3
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
  • 22.07 18:26
  • 64
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 22.07 18:20
  • 3
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 18:01
  • 1
Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»