Ястребы на западной границе

Силы ДНР обвиняют поляков в активном участии в минометных и артиллерийских обстрелах Донецка, в результате которых массово гибнут мирные жители. Но стоят ли за этой преданной помощью Украине какие-то другие, скрытые мотивы? Стоит ли Киеву опасаться своего западного соседа?

Игор Дамянович (Игор Дамјановић)

Польская роль в русско-украинском конфликте

Согласно информации, которую мы могли прочитать в СМИ и услышать от представителей Варшавы и Киева, Польша с начала боев отправила Украине оружия более чем на миллиард долларов. Значительная часть этого оружия, прежде всего иностранного производства, была передана в дар. Только к концу апреля Польша отправила украинской армии переносные зенитные ракетные комплексы "Перун", бесшумные минометы, около 200 танков Т-72 и сотню других бронированных машин. Кроме того, украинская авиация продолжает подогревать слухи о том, что польские МиГ-29 все же попали на Украину, несмотря на официальные опровержения. Стоят ли за этой преданной помощью Украине какие-то другие, скрытые мотивы? Стоит ли Украине опасаться своего западного соседа?

В конце мая Польша отправила Украине 18 самоходных гаубиц "Краб" калибра 155 миллиметров дальностью 40 километров. В июне был подписан договор о продаже еще 60 единиц оружия нового типа почти на 700 миллионов долларов. Не стоит забывать о важности большого количества боеприпасов, подходящих для советских типов вооружения и также отправленных Польшей на Украину. Единственный завод по производству боеприпасов на территории Украины находится в Луганске и вот уже восемь лет не подчиняется киевским властям. Дефицит боеприпасов в украинской армии и их закупка послужили поводом для множества коррупционных скандалов в последние восемь лет. Говорят, что Польша помогает не только материально: около двух тысяч польских наемников якобы воюют на стороне украинской армии. Ополченцы ДНР рассказывали, что близ Донецка действуют самостоятельные польские формирования. Свои слова они попытались подтвердить, заявив, что постоянно перехватывают переговоры на польском языке. Силы ДНР обвиняют поляков в активном участии в минометных и артиллерийских обстрелах Донецка, в результате которых массово гибнут мирные жители.

Война против русских

Российская армия уже уничтожила несколько польских танков Т-72, переданных Украине. По утверждению Москва, от 200 до 300 поляков ликвидированы на поле боя. Помимо прямой помощи, продажи современного оружия и отправки наемников, некоторые политические ястребы в Варшаве делают еще и опасные заявления о том, что Польша могла бы объявить бесполетную зону над Украиной или отправить регулярную армию на Западную Украину. Это позволило бы силам киевского режима перебросить оттуда войска на фронт. Польша грозит войной и Белоруссии, если та напрямую включится в вооруженный конфликт на Украине. А это вполне вероятно в случае, если украинская дальнобойная артиллерия и хваленые реактивные системы залпового огня "Хаймарс" поразят цели в Белоруссии.

К счастью, пока польские угрозы остаются пустым звуком. Тем не менее есть те, кто ратует за прямое польское участие в конфликте, поскольку тогда, по их мнению, российской армии пришлось бы задействовать против Украины и Польши все имеющееся у нее в распоряжении конвенциональное оружие. Пока российская армия использовала на Украине не все современные виды вооружений или воспользовалась ими только в демонстрационных целях. Также нет информации о том, что были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, способные нести бомбы весом 18 тонн.

Если Польша первой нападет на Белоруссию, непонятно, как поступил бы НАТО. Наступательные операции США, Великобритании и стран-сателлитов против Ирака в 2003 году не получили поддержки НАТО из-за сопротивления Франции и Германии. Турция же, например, не запрашивала помощи союзников по НАТО, когда вела боевые действия в Сирии. Тем не менее в данном случае территория страны-члена НАТО, то есть Польши, подвергалась бы прямым ударам российской и белорусской армий. Поэтому, по всей вероятности, это очередная пустая угроза официальной Варшавы, так как страны, играющие в НАТО первую скрипку, еще не дозрели до прямой вооруженной конфронтации с Россией.

Гиена Восточной Европы

Характеристику Польши как "гиены Восточной Европы" сегодня многие приписывают Уинстону Черчиллю. Если вернуться на 84 года назад, то всплывает еще одна зловредная роль Польши в переломный момент советской истории. Когда стало известно, что британский премьер Невилл Чемберлен и военный министр Французской Республики Эдуар Даладье подписали унизительный Мюнхенский договор с Гитлером и позволили оккупировать Чехословакию, огорченный Эдвард Бенеш обратился за помощью к Сталину. Интересно, что, несмотря на идеологические расхождения, чехословацкого президента и советского лидера связывали особые, почти дружеские отношения. Сам Бенеш сообщил Сталину, что, по данным чехословацкой дипломатической миссии в Москве, маршал Тухачевский и группа офицеров готовят государственный переворот. Сталин воспринял эту информацию всерьез и, исходя из нее, начал чистку в военном и политическом руководстве. В историю это время вошло как Большие репрессии. Сегодня некоторые историки утверждают, конечно, не опираясь на достоверные источники, что документы о заговоре Тухачевского фальсифицировал "Абвер" и подбросил Бенешу.

На просьбу Бенеша Сталин ответил незамедлительно и предложил безотлогательно отправить Красную армию на захваченную границу Чехословакии с Германией. Эти планы ограничивало то, что у Чехословакии не было общей границы с СССР. Поэтому советские власти были вынуждены обратиться к Польше с просьбой пропустить советские войска через ее территорию для помощи Чехословакии. Но правительство в Варшаве ответило Сталину, что "любого рода вступление Советской армии на польскую территорию будет расценивать как объявление войны". За этот эгоистичный шаг нацисты наградили Польшу Тешинской областью.

Кроме того, когда историки и журналисты говорят о пакте Молотова — Риббентропа и разделе Польши, в основном замалчивается информация о том, в какие "польские" города осенью 1939 года вошла Красная армия. Если поискать их на карте Европы, то выяснится интересная вещь. Красная армия заняла Вильнюс, который сегодня является столицей Литвы, Брест, который находится на территории Белоруссии, и Львов, который был и остается колыбелью украинского национализма. То есть в 1939 году Красная армия заняла только те области, которые сегодня входят в состав Белоруссии, Литвы и Украины. Польское население было там в меньшинстве, и эти территории после поражения большевиков в войне с только что созданным польским государством (1919 — 1921) перешли под юрисдикцию Варшавы.

Бандера, Польша и нацисты

Когда Западная Украина, до Первой мировой войны территория Австро-Венгрии, вошла в состав Польши в 1921 году, главному идеологу украинского национализма Степану Бандере было 12 лет. За террористическую деятельность, включая покушение на польского министра внутренних дел, суд в Варшаве приговорил 26-летнего Бандеру к смертной казни. Впоследствии казнь заменили пожизненным заключением. Когда нацисты оккупировали Польшу, отец современной украинской нации сидел в тюрьме. Гитлер выпустил его на свободу и воспользовался, сделав своим соратником, при подготовке нападения на СССР. Планы Бандеры по созданию марионеточного украинского государства, по образцу НДХ и Словакии, для нацистов были неприемлемы.

После нескольких месяцев идиллии нацисты посадили Бандеру под домашний арест, а потом отправили в концлагерь. После двух лет заточения, осенью 1944 года, Степан Бандера был освобожден и снова взят на службу Гитлеру. Он возглавил Организацию украинских нацистов (ОУН). Он тесно сотрудничал с нацистами до конца войны, а потом к его услугам прибегали западные спецслужбы. Агенты КГБ ликвидировали его в 1959 году в Мюнхене.

Роман Шухевич, украинский националист, политик и революционер, командующий Украинской повстанческой армией (экстремистская организация, запрещена в РФ. - прим. ред.) в годы Второй мировой войны, родился и вырос в той же атмосфере и в то же время, что и Бандера. Однако "Авбер" завербовала его значительно раньше. Шухевич непосредственно участвовал в боях во время нападения германии на СССР в качестве заместителя командира штурмового батальона Вермахта. В июле 1942 года Гестапо арестовало Шухевича в Киеве, а через полгода выпустило на свободу. Нацисты сделали его командующим Украинской повстанческой армией (УПА) (экстремистская организация, запрещена в РФ. - прим. ред.). После краха его нацистских покровителей Шухевич продолжал партизанскую войну против советской власти вплоть до своей гибели в 1950.

Животную ненависть к полякам Бандера и Шухевич не забыли и в новых обстоятельствах. Только в Волынской области члены УПА за 1943 — 1944 годы убили около ста тысяч поляков. Зверства УПА над польским населением Западной Украины сопоставимы только с преступлениями усташей в НДХ. Оказавшись в апреле 2016 года в Главном штабе НАТО, я не смог не спросить принимающего нас высокопоставленного функционера альянса Роберта Пшела о следующем: "Как вы, будучи поляком, смотрите на то, что Бандера и Шухевич посмертно награждены главной государственной наградой — Орденом героя Украины?" С кислой миной на лице Пшел ответил мне: "У меня это вызывает отвращение, но что поделать, чем у украинцев просто нет других национальных героев!"

Таким образом, чтобы понять нынешнюю природу "братских" отношений между Польшей и Украиной, давайте попытаемся гипотетически представить, что завтра Сербия поддержит Хорватию. Но не современную, которая, по крайней мере официально, отмежевалась от НДХ, а Хорватию, которая награждала бы главными государственными наградами Анте Павелича и Макса Лубурича. И вот Сербия и такая Хорватия объединились бы против какого-нибудь третьего государства. Правда, как показал конфликт на Украине, делать может кто угодно и что угодно, лишь бы все это было против русских.