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Интерфакс-АВН

Ракетный корабль Балтфлота выполнил учебные ракетные пуски на Балтике

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МРК «Мытищи»
МРК «Мытищи».
Источник изображения: flot.com

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота "Мытищи" выполнил электронные пуски ракет "Калибр" в ходе учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота в субботу.

"В рамках планового выхода в море экипаж малого ракетного корабля Балтийского флота "Мытищи" выполнил электронные ракетные пуски крылатыми ракетами "Калибр" по отряду боевых кораблей и береговым объектам условного противника", - сообщили в пресс-службе.

В результате электронных пусков все цели были поражены.

Экипаж корабля также отработал отражение авианалета противника и постановку радиоэлектронных помех.

Помимо этого, группы антитеррора, находящиеся в составе экипажа корабля и водного транспорта, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде, провели тренировку по противодиверсионной обороне, отмечается в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
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