В США ответили на вопрос «почему Россия не глушит GPS на Украине сильнее?»

Есть пять вариантов ответа на вопрос «почему Россия не глушит GPS на Украине сильнее?», пишет в американском издании Defense News президент организации Resilient Navigation and Timing Foundation (RNTF) Дана Говард.

По ее мнению, Вооруженные силы (ВС) России «имеют устрашающую репутацию, когда дело доходит до радиоэлектронной борьбы» (РЭБ), которую Москва якобы недостаточно использует в ходе спецоперапции на Украине для подавления сигналов системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS).

Первой возможной причиной этого автор назвала несоответствие российских систем РЭБ заявляемым характеристикам. Специалист усомнилась в этом, поскольку «российские войска регулярно глушат сигналы GPS в северной Норвегии из мест, расположенных далеко за границей», оставляя в этих же районах доступной Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС).

Второй вариант — российские войска сами нуждаются в GPS. Третий — мощное оборудование для РЭБ может сравнительно легко обнаруживаться. Четвертый — большой потребности в глушении GPS нет, поскольку ВС Украины используют много советского оружия, которое не поддерживает работу спутниковой навигации.

«Несмотря на местонахождение конфликта, Украина не является врагом, который действительно беспокоит [президента России] Владимира Путина. Его опасения сосредоточены на США и НАТО. Размещение самого современного и мощного электронного оружия России на Украине позволит противникам изучить технологии и тактику. Это привело бы к разработке мер противодействия и сделало бы оружие менее эффективным в будущих конфликтах», — пишет Говард о пятой причине.

В мае The Times написало, что США и Великобритания начали искать альтернативу GPS из-за угроз со стороны России и вероятности того, что устройства РЭБ станут основным средством вооруженных конфликтов прошлого.

В апреле главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко оценил вероятность отключения России от спутников GPS как низкую.

В марте Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса» заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от спутниковой системы навигации GPS.