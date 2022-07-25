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ВВС США получат самолет с гибридным крылом

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Возможный облик демонстратора самолета с гибридным крылом
Возможный облик демонстратора самолета с гибридным крылом.
Источник изображения: Boeing

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали построить и поднять в воздух демонстратор самолета с гибридным крылом, сообщает The Drive.

Первый полет изделие должно совершить в 2026 году. Ожидается, что новый самолет «обеспечивает как минимум на 30 процентов большую аэродинамическую эффективность, чем коммерческие и военные самолеты семейств Boeing 767 и Airbus A330». Издание указывает, что первый самолет послужил основой KC-46A Pegasus, а второй — A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT), поэтому допускает, что перспективное изделие может оказаться воздушным танкером KC-Z.

В публикации отмечают, что опционально новый самолет может отличаться стелс-характеристиками и приведет к «сокращению расхода топлива в миссии не менее чем на 60 процентов по сравнению с современными технологиями».

19 июля прототип южнокорейского перспективного многофункционального истребителя KF-21 Boramae поколения 4++ выполнил первый полет.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что истребитель поколения 4++ МиГ-35, который должен был обеспечить Воздушно-космическим силам (ВКС) России необходимую мощь, а стране — возможность заработка на его экспорте, оказался полным провалом.

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Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
КС-46
МиГ-35
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
KC-Z
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