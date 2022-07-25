Американское издание прогнозирует российское наступление на Одессу в 2023 году

Источник изображения: topwar.ru

Россия обязательно предпримет крупное наступление в направлении Одессы. Об этом пишет крупное американское издание Foreign Policy, называя примерные сроки начала Одесской операции российских Вооруженных сил. По версии американского издания, наступление начнется в начале 2023 года. Целью Одесской кампании станет попытка отрезать Украину от Черного моря, взяв под контроль юго-западное побережье страны.

Foreign Policy пишет, что взятие Одессы с ее крупным портом станет сокрушительным ударом для обороноспособности Украины. Кроме того, Россия получит возможность контролировать перевозки украинской продукции, включая зерно.

В 2023 году российские войска пойдут в очень серьезное наступление, поэтому США и Запад должны предоставить не только оборудование, но и обученные кадры

- заявляет автор в издании, ссылаясь на мнение американского военного чиновника.

В Белом доме считают, что Россия попытается присоединить не только Луганскую и Донецкую Народные Республики, но и Херсонскую и Запорожскую области Украины. Сейчас основной накал – на Донецком направлении. Но главной целью спецоперации на следующем этапе западные аналитики считают наступление на Одессу.

Сейчас Украина пытается организовать контрнаступление на Херсонскую область. Но у Киева явные проблемы с артиллерией. Украинские власти регулярно просят у США поставки РСЗО HIMARS. В настоящее время США заявили о том, что выделят Украине 20 РСЗО. Из них 12 РСЗО уже переданы ВСУ, но обстреливают из них жилые кварталы городов Донбасса с мирным населением. Несколько установок уничтожены российскими войсками, хотя Белый дом не спешит потери признавать.

Великобритания пообещала Украине каждые 120 дней обучать по 10 тысяч военнослужащих украинской армии. Но Киеву мало и этого: украинские власти просят у США прислать большее количество инструкторов. Правда, мобилизационный потенциал Украины также под вопросом, раз уже собираются призывать воевавших в Афганистане пенсионеров (это люди в возрасте старше 53-55 лет).

Издание Foreign Policy признает достижение Россией нескольких важных стратегических успехов. Так, украинские войска были отрезаны от Азовского моря. Россия контролирует важнейшие азовские порты – Мариуполь и Бердянск. Их потеря стала серьезным ударом по украинской экономике. ВВП Украины в 2022 году снизится на 45% по прогнозам Всемирного банка.

Издание подчеркивает, что затяжной характер войны выгоден России, поскольку она изматывает украинскую сторону. Осенью и зимой Европа также столкнется с энергетическим кризисом, поскольку поставки газа сократились, а цены на топливо выросли очень сильно практически во всех европейских странах.