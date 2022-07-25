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Интерфакс-АВН

Российский корвет на учении отразил воздушные атаки "противника" на переходе морем в районе Курильских островов

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Эскадренный миноносец "Гремящий" (1987)
Эскадренный миноносец "Гремящий" (1987).
Источник изображения: © Фото : Общественное достояние

Владивосток. 23 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение по противовоздушной обороне на переходе морем в районе Курильских островов, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"По условию учения, радиотехнические специалисты боевого корабля засекли приближение авиации условного противника. Расчеты ПВО привели оружие в готовность и при вхождении целей в зону поражения отработали алгоритм уничтожения воздушной опасности с условным применением зенитного ракетного комплекса "Редут", - говорится в сообщении.

Стрельба была сымитирована электронным способом без фактического пуска ракет.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
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