Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для нужд чеченских военных.
По его словам, транспортные средства собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине.
"Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, "АХМАТ-мобиль" — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава", — рассказал Кадыров.
Глава российского региона показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.
Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022".