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РИА Новости

Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для нужд чеченских военных.

По его словам, транспортные средства собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине.

"Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, "АХМАТ-мобиль" — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава", — рассказал Кадыров.

Глава российского региона показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.

Как ранее сообщил РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.

Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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