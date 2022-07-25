"Берегись, Влад!" Британцы решили напугать Путина военными учениями

Берегись, Влад! Британские морские пехотинцы продемонстрировали высадку на берег и стрельбу из крупнокалиберных пулеметов на учениях с товарищами из Нидерландов

Таблоид Daily Mail выпустил статью военных учениях королевских морпехов под провокационным заголовком. Авторы посчитали, что прошедшие недавно маневры должны каким-то образом напугать Владимира Путина. Некоторые читатели посчитали такую подачу материала "цирком" и призвали издание не нагнетать и без того накаленную обстановку.

Королевские морские пехотинцы устроили демонстрацию силы в ходе учений с голландскими союзниками на базе в Ден-Хелдере, посвященных юбилею Королевского флота Нидерландов.

Морские пехотинцы из 47-й рейдовой группы спецназа отработали высадку на берег с товарищами из Корпуса морской пехоты со стрельбой из крупнокалиберных пулеметов и выгрузкой бронетехники.

В учениях "Зеленый тюльпан" приняли участие десантные корабли "Карел Дорман" (Karel Doorman) и "Маунтс-бей" (Mounts Bay).

Нидерланды решительно осудили российскую спецоперацию и оказали военную поддержку Украине, отправив Киеву 18 бронированных самоходных гаубиц.

При этом министр обороны Нидерландов предупредил, что вооруженные силы страны уже достигли предела, и подчеркнул, что их арсеналы пустеют.

Ранее секретарь министерства обороны Кристоф ван дер Маат (Christophe van der Maat) признал, что если на Нидерланды нападут, их вооруженные силы смогут продержаться лишь "несколько дней".

На праздничные выходные в Ден-Хелдере, где находится крупнейшая военно-морская база в стране, собрались почти 100 тысяч посетителей. Аналогичные торжества ВМФ Британии прошли в прошлом месяце.

Особой популярностью пользовался "Маунтс-бей" — у причала выстраивались целые очереди из желающих попасть на борт. Кроме того, корабль превратился в плавучую телестудию для прямых трансляций.

"С нашего 35-метрового мостика открывался лучший вид на Ден-Хелдер, поэтому наш корабль стал самым популярным", — сказал капитан Эли Клэк (Ali Clack).

"При поддержке 47-й рейдовой группы корабль Королевского флота принял за выходные более четырех тысяч посетителей и продемонстрировал вооружение наших десантных кораблей, оборудование для тушения пожаров и навигационную аппаратуру", — добавил он.

Кадет Александра Найт (Alexandra Knight) добавила: "Особенно здорово видеть партнерство между странами новоприбывшим. Это была просто фантастика!".

"Маунтс-бей" и 47-й рейдовая группа проводят учения по отработке слаженных действий с голландскими коллегами.

Комментарии читателей:

Mr Bus

Любо-дорого посмотреть: весь наш флот на учениях!

CarefulWatcher

А Ла-Манш патрулировать не надо?

VOICE MAIL

А в Кент оккупанты прибывают каждый день — и ничего.

Car Crash

Открытые границы тоже запланированы — как и учения.

Happy Swede

Теперь мы знаем, где флот — прячется в Голландии вместо того, чтобы защищать Дувр.

Trevor Maxwell

Цирк какой-то, мы даже собственные границы не контролируем!

Pip Elmes

Глупейший заголовок! Великобритания абсолютно не намерена помогать Украине ничем кроме оружия, а если британские войска и высадятся, это приведет к эскалации. Ситуация и так паршивая, так что дело кончится красной кнопкой. А вы опять нагнетаете!

Olderbutnonethewiser

Да помогут нам небеса, если премьером станет Трасс, а поджигатели войны из Daily Mail продолжат ее подначивать.

Un-cloud-ed-view

Дорогая Россия, вам придется пустить в вашу страну миллионы мигрантов, причем прав у них будет больше, чем у местных. А еще вам придется смириться с тем, что мужчины могут быть женщинами, а женщины — мужчинами. В общем, будете как толерантный Запад. Бьюсь об заклад, русским постарше это понравится так же, как нам — я вот, например, это всё ненавижу.

Utd In Stockholm

Да у нас солдат во всех родах войск не хватает. Мы же сокращали армию десятилетиями.

Realist Dave

Путин прекрасно знает, что напасть на Россию Великобритания не посмеет, поэтому едва ли потеряет сон и покой из-за каких-то там учений.

ItsAllAJoke

Ну и как, спрашивается, мы поможем Украине, если даже с надувными лодками побороться не можем?

Michael7-10

На самом деле 30 мигрантов в лодке гораздо эффективнее. Как только она причалит, они — шасть в дюны, и поминай как звали. До встречи в собесе в очереди за пособием!

Lyndycash75

Ура-патриотическая чепуха! Если мы начнем воевать с русскими, погибнут тысячи. Нечего газетчикам подстрекать к войне из своих уютных кабинетиков!

NAT pe

Мы, да еще и с голландцами. Путин уже небось кирпичей отложил!

Sam

А это тот же спецназ, что продул в Афганистане, или другой?

Jules Winnfield jr

Путин должен прятаться от страха, но его согнуло пополам от смеха.

Right_leaver

На дворе не сороковые... У всех сторон есть ракеты большой дальности и современные самолеты. Это всё пушечное мясо. Единственная достойная борьба — это с глобалистами и правительствами, выполняющими их приказы. В том числе нашим.

Grule

Это те самые грозные части НАТО, которым утерли нос в Афганистане?

CommonSenseAdvice

Владу тут и смотреть не на что. Британские войска в конфликте не участвуют... Мы и двух недель не продержимся — у нас даже оружия в поддержку Украины не хватает.

Waltcontrols

Если бы НАТО вмешалась в феврале, через три недели мы бы уже были в Москве.

Joopiejar

Да русские вытрут нашей армией пол. Англия продержится максимум минут пять, после чего прилетят ядерные ракеты.