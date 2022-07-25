Войти
Интерфакс-АВН

Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" провел стрельбы на полигоне в Баренцевом море

188
0
0
Эсминец «Адмирал Ушаков»
Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков».
Источник изображения: МО РФ

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж эскадренного миноносца Северного флота "Адмирал Ушаков" выполнил в Баренцевом море артиллерийские стрельбы по морским целям, сообщила в пятницу пресс-служба СФ.

"В стрельбах были задействованы расчёты артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 по схеме ведения артиллерийского боя с надводным кораблём условного противника, поражения быстродвижущихся малоразмерных целей и плавающих морских мин", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что "сегодня эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море в рамках плановой отработки комплекса задач курса боевой подготовки".

В течение нескольких дней экипажу эсминца предстоит проверить функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи, отработать элементы действий одиночного корабля при организации противолодочной и противовоздушной обороны в море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
СФ
Похожие новости
11.06.2021
Корабли СФ отразили в Баренцевом море массированную воздушную "атаку"
29.03.2021
Малый противолодочный корабль "Брест" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
23.09.2019
Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал"
15.07.2019
Корабли Северного флота провели стрельбы в Белом море
07.04.2016
МПК Северного флота провели в Баренцевом море артиллерийские стрельбы
10.03.2016
Корабли "Снежногорск" и "Юнга" вышли на учения в Баренцево море
18.11.2015
Огненный фонтан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 09:04
  • 29459
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.07 09:01
  • 1
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 04:51
  • 13
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 24.07 20:35
  • 3
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 24.07 17:29
  • 3
Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России
  • 24.07 10:10
  • 3
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
  • 24.07 04:07
  • 1
Эксперт в авиации Алексей Бутримов: «частники» вернули самолеты лизингодателям
  • 23.07 15:40
  • 8
Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО
  • 23.07 03:36
  • 3
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
  • 22.07 18:26
  • 64
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 22.07 18:20
  • 3
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 18:01
  • 1
Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»