Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" провел стрельбы на полигоне в Баренцевом море

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж эскадренного миноносца Северного флота "Адмирал Ушаков" выполнил в Баренцевом море артиллерийские стрельбы по морским целям, сообщила в пятницу пресс-служба СФ.

"В стрельбах были задействованы расчёты артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 по схеме ведения артиллерийского боя с надводным кораблём условного противника, поражения быстродвижущихся малоразмерных целей и плавающих морских мин", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что "сегодня эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море в рамках плановой отработки комплекса задач курса боевой подготовки".

В течение нескольких дней экипажу эсминца предстоит проверить функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи, отработать элементы действий одиночного корабля при организации противолодочной и противовоздушной обороны в море.