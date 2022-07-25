США хотели сделать Россию отщепенцем. Но кое-что не учли

У России все еще есть заинтересованные партнеры на Ближнем Востоке

Несмотря на попытки США сделать Россию "мировым отщепенцем", Путин остается умелым игроком на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy. По мнению авторов статьи, у Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в этом регионе.

Стивен Кук (Steven A. Cook), Бет Саннер (Beth Sanner)

До начала российской военной операции на Украине в Вашингтоне преобладало мнение, что президент Владимир Путин стал мастером геополитической игры. У него была хорошо вооруженная и боеспособная армия, и он сумел расширить влияние Москвы далеко за пределы России и ее ближнего зарубежья, укрепив его в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Но, хотя Путин не оправдал начавшуюся вокруг него шумиху, так как блицкрига в феврале не вышло, маятник все равно качнулся слишком далеко.

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Конечно, русские словно оправились и сделали для себя необходимые выводы после провалов, доказав свою весьма высокую эффективность в ходе последних сражений в Луганской и Донецкой областях.

Но несмотря на военные недостатки России и попытки Запада превратить ее в международного отщепенца, Владимир Путин остается умелым игроком на Ближнем Востоке. И у него там есть заинтересованные партнеры.

Во вторник Путин дал прямой ответ на недавний визит американского президента Джо Байдена в ближневосточный регион. Он отправился в Тегеран на встречу со своими коллегами из Ирана и Турции в рамках Астанинского мирного процесса. Это была трехсторонняя попытка согласовать конкурирующие интересы трех стран в многолетнем сирийском конфликте.

Раньше русские и иранцы действовали весьма стесненно и некомфортно, совместно спасая режим Башара аль-Асада. Но после начала операции на Украине они существенно сблизились. У Тегерана есть необходимые Москве знания и опыт, особенно в том, что касается уклонения от западных санкций. Иранцы делают необходимую русским военную технику, а именно, смертоносные беспилотники, которые способны наносить удары по современному украинскому оружию западного производства. Кроме того, страна имеет большое историческое и географическое значение для России в нынешних условиях, она выполняет функции своеобразных ворот, открывающих путь на Ближний Восток и в Персидский залив.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган преследовал собственные цели, встречаясь с Путиным и с иранским президентом Ибрахимом Раиси. Став председателем в турецко-иранском Совете сотрудничества высокого уровня, Эрдоган стремится добиться своей главной цели: согласия на очередное вторжение Турции на север Сирии, где турецкий лидер хочет создать зону безопасности для насильственного возвращения сирийских беженцев. Это будет весьма популярный шаг внутри Турции, которой в будущем году предстоят непростые выборы.

Москва уже давно выступает против турецкого наступления, так как контроль Анкары над северными сирийскими территориями поставит под угрозу путинскую концепцию победы в Сирии, которую он хочет видеть единой под руководством Асада. Однако Путин может согласиться на ограниченное и временное турецкое вторжение, поскольку это осложнит действия американцев в Сирии и усилит напряженность в рядах НАТО из-за отношений Анкары с Москвой.

Несмотря на разногласия в вопросах Сирии, Ливии и Нагорного Карабаха, Путин и Эрдоган с раздражением взирают на тот порядок, который под руководством США создан в окружающих их страны регионах, особенно в Европе, в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. И здесь свою роль могут сыграть страны Персидского залива. Если недавний визит Байдена в Саудовскую Аравию имел целью как-то укрепить этот порядок в эпоху соперничества великих держав, то он своей цели не добился. Дело в том, что на Ближнем Востоке мало кто хочет делать выбор между Вашингтоном и Москвой — или между Вашингтоном и Пекином, раз уж на то пошло.

Друзья США на Ближнем Востоке несомненно хотят от Америки гарантий безопасности и много оружия. Но 20 лет неудач в регионе, а также явное желание Вашингтона отодвинуть страны региона на второй план, выдвинув на первый Азию, и сохраняющиеся в Америке внутриполитические неурядицы вызывают у ведущих государств региона вопросы относительно преданности Вашингтона делу региональной стабильности и их безопасности. Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные действующие лица региона, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от ставок, которые они сделали на Россию и Китай.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман объяснил во время визита Байдена, что его договоренность с американским президентом об увеличении добычи нефти будет зависеть от рыночных условий и от соглашений с членами ОПЕК+. Поступив таким образом, принц наверняка пытался предстать в наилучшем виде у себя дома и в регионе, давая понять, что связи с Соединенными Штатами для него ничуть не важнее, чем отношения с Россией, которая является самым важным членом ОПЕК+ (особенно знака +).

Действовать по указке Вашингтона он не захотел, так как это плохо выглядело бы со стороны, особенно после многочисленных заявлений саудовцев о глобальной значимости и динамизме королевства, а также после очень публичного обещания Байдена осудить наследного принца за его причастность к убийству обозревателя Washington Post Джамаля Хашукджи. Конечно, Мухаммед ибн Салман будет и дальше вести очень жесткую игру, добиваясь все новых уступок от США, особенно что касается поставок вооружений и экономических сделок.

В данный момент у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с русскими по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности. Дело в том, что саудовцы и прочие страны утратили доверие к США и считают, что Америка уже не так, как прежде, заинтересована в региональной безопасности и стабильности. В качестве доказательства они приводят многочисленные действия США, начиная с 2003 года, когда они осуществили вторжение в Ирак, и кончая 2015 годом, когда была подписана иранская ядерная сделка, и 2019-м, когда бывший президент США Дональд Трамп никак не отреагировал на иранские атаки на Саудовскую Аравию. Эти нападения принесли выгоду Тегерану и нанесли ущерб партнерам Вашингтона из Персидского залива. Это не значит, что саудовцы и члены Совета сотрудничества стран залива отдают предпочтение российской военной технике или доктрине, но они по-прежнему хотят, чтобы русские присутствовали за столом переговоров.

Находящиеся за пределами Персидского залива страны тоже не желают изолировать Москву. Первый в этом ряду — египетский президент Абдель-Фаттах ас-Сиси. В период с 2017 по 2021 годы Россия занимала первое место по объемам поставок оружия в Египет, опережая Францию и Италию. (Соединенные Штаты в этом списке стояли на пятом месте позади Германии). Египет и Россия, а также Объединенные Арабские Эмираты сотрудничают в Ливии, где частная армия Москвы, ЧВК Вагнера, участвует в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара. В целом руководство Египта, а также государств Персидского залива не желает, чтобы его подталкивали и заставляли делать выбор между США, Россией и Китаем. В определенном смысле все это напоминает политику "позитивного нейтралитета" бывшего египетского президента Гамаля Абдель Насера, который старался настроить великие державы друг против друга и получить от них как можно больше помощи.

Если говорить об Израиле, то там чрезвычайно велика разница между премьер-министром Яиром Лапидом и его предшественником Нафтали Беннетом в вопросе осуждения России за ее военные действия против Украины. Русские по-прежнему нужны израильтянам в Сирии, где Тель-Авив ведет тайную войну против Ирана (сейчас делать это наверняка станет сложнее, поскольку Москва сближается с Тегераном).

С учетом всего того, что произошло после начала военных действий на Украине, это выглядит странно. Но Ближний Восток мало изменился с тех пор, как российские танки вошли на территорию Украины. Это демонстрирует в большей степени не слабость США, а то обстоятельство, что у Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в этом регионе, начиная с высоких цен на энергоресурсы и кончая формированием многополярного мира.

Этим сегодняшняя ситуация существенно отличается от холодной войны 2.0, о которой заговорили некоторые аналитики. Возникло больше путаницы и проблем для американских политиков, которые сохраняют двойственность позиций в отношении Ближнего Востока. С точки зрения саудовцев, египтян, эмиратцев, турок, израильтян и прочих, Россия является там вполне легитимным игроком. И никакие блиц-визиты американских президентов в ближайшей перспективе эту точку зрения не изменят.