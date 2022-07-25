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РИА Новости

Суда для вывоза зерна будут досматривать на оружие дважды, заявил Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. По "продуктовой сделке" досмотры на предмет оружия на борту судов, предназначенных для вывоза украинской сельхозпродукции, будут проводиться на входе и на выходе из Черного моря, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - рассказал министр.

По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

По второму документу Россия предложила алгоритм, предусматривающий в том числе морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

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Турция
Украина
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Шойгу Сергей
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