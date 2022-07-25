США сами подружили Россию и Китай. Запад получит новых врагов

Украина: Политика эмоций против экономических и стратегических реалий

Запад не хочет видеть в мотивах действий России ничего благородного, констатирует факт автор вольнодумного французского сайта "Бульвар Вольтера". Такая демонизация не доведет США и ЕС до добра. Она программирует конфликты не только с Россией.

Конфликт на Украине глубоко потряс и шокировал европейское и западное общественное мнение: ай-ай-ай, напали на независимое государство и члена ООН!

Это, на первый взгляд, очевидно для большого числа наблюдателей, которые гонят от себя саму мысль, что Россия не является агрессором. При этом они не замечают, что, если применять нормы международного права, то и действия США с Британией против Ирака, начатые 20 марта 2003 года, также являются агрессией. Извините, если обидел забывчивых.

Тем не менее многие эксперты позволяют себе увидеть в решении Кремля не только одни низменные мотивы. Они выдвигают гипотезу, что эта военная операция является превентивной и была направлена на то, чтобы упредить украинскую атаку против двух республик Донбасса, признанных Москвой. Впрочем, труды этих экспертов часто игнорируются: версия об упреждении украинского наступления в глазах "мирового сообщества" уничтожается всеобщей верой в вину России, чье нападение не оспаривается.

Понятное дело, что виновник должен быть обложен санкциями. Европейские государства и ЕС как их представитель с полной уверенностью в своей правоте принялись реализовывать политику санкций. Цель – сдержать и загнать обратно в клетку "путинскую Россию". Мы даже слышали громкое и ясное заявление французского министра финансов, прозвучавшее 1 марта: "Мы спровоцируем обвал российской экономики!" Правда, наше ожидание, что министр экономики Брюно Ле Мера выполнит это свое обещание, затянулось по фабуле пьесы "В ожидании Годо". То есть ожидавшееся событие так и не наступило.

И вот начинаются сюрпризы

По запросу Германии, Канада согласилась вернуть Берлину турбины, необходимые для функционирования газопровода "Северный поток – 1". А ведь могли остаться на ремонте в Монреале.

А вот – сюрприз, сюрприз! – представитель Госдепа Нед Прайс бесстыдно объясняет нам, почему так получилось. Оказывается, эта поставка позволит "Германии и другим европейским странам восполнить их газовые запасы, что повысит их энергетические безопасность и устойчивость". Но это временное немецкое благополучие нужно Неду Прайсу не само по себе, а потому что оно "воспрепятствует российским усилиям использовать газ в качестве оружия". Такой вот печальный парадокс: надо поправить положение Германии сейчас, чтобы потом Германия уж точно его ухудшила, отказавшись от связей с Россией навсегда.

Еще перед заявлениями Эммануэля Макрона на празднике 14 июля Элизабет Борн без смеха заявила, что в случае приостановки поставок газа французы должны будут затянуть пояса. Кроме того, Франция должна быть солидарна со своими европейскими партнерами поставляя им… собственный завезенный из-за рубежа природный газ!

Это история из разряда "не рыл бы другому яму": санкции должны были заставить путинскую Россию встать на колени, однако именно Франция и в еще большей степени Германия попали под удар из-за санкций.

Посмотрим правде в глаза

Идет противостояние прежде всего российско-украинское, у него есть своя более чем вековая предыстория, наполненная ненавистью и обидами.

Россия, чья натура ничуть не изменилась со времен СССР, не может принять тот факт, что ее ближайший сосед станет государством – членом НАТО. И к тому же, США вовсе не скрывают свое желание присоединить Украину к альянсу через MAP (Membership Action Plan). Об этом своем решении НАТО объявила на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Таким образом, Вашингтон никогда не отрицал свою поддержку украинской армии, начиная с 2014 года, когда произошли известные события на Майдане. 10 ноября 2021 года Энтони Блинкен, американский госсекретарь, вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, подписали хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной. Это прекрасный пример военной и политической привязки Украины к НАТО.

Сегодня реальность такова: этот вооруженный конфликт стал российско-американским, при этом украинцы выступают как бойцы "прокси", воюющие за интересы американцев. Вашингтону нужно восстановить авторитет после неудач в Афганистане, не говоря уже о болезненном воспоминании с фото вертолета, взлетающего с крыши американского посольства в Сайгоне 30 апреля 1975 года.

Соревнование за американский авторитет сейчас разворачивается вокруг противостояния Тайваня и Китая.

Какой должна быть наша политика?

Из гуманитарных соображений мы должны продолжить помогать украинским беженцам, как это делает множество местных сообществ (коммун) во Франции. По этому поводу вопрос даже не обсуждается.

Но это не наша война, вооружать украинцев – это ошибка. Вера в то, что Киев сможет победить, иллюзорна. Вооружать Киев – это "подбодрять Украину следовать путем воображаемых побед", как сказал американский профессор Джон Миршаймер в своем выступлении на конференции 16 июня прошлого года, прошедшей во Флоренции.

Стратегия США приводит к сближению России с Китаем, причем РФ и КНР объединяются против Европы и США; большинство стран планеты не проявляют солидарности с Западом, если этот самый Запад обладает хоть каким-то политическим единством и что-то из себя представляет.

Вашингтон, обозначая Россию как идеального врага, неплохо преуспевает в объединении стран Европы под опекой НАТО, то есть американской военно-стратегической машины!

Мы должны сменить политику. Это вовсе не означает целоваться в десны с Путиным, однако нам лучше бы выйти из этих многосторонних санкций, которые только увеличивают напряженность с доказанным риском эскалации и дестабилизируют нашу экономику!

Франция должна вновь обрести свою независимость. Не бывает никакой политики, кроме как в долгосрочной перспективе.

Политика и стратегия войны есть не что иное, как постоянное соревнование между здравым смыслом и заблуждением", — однажды сказал Шарль де Голль. Необходимо срочно прекратить заблуждаться!

Жак Миар (Jacques Myard)