У Запада больше нет оружия для Киева

С начала спецоперации России на Украине европейские страны кричали о поддержке Киева и готовности поставить столько оружия, сколько требуется. Но сейчас риторика сменилась. Запад заговорил о том, что больше не может оказывать военную помощь.

У Запада, обещавшего полную поддержку Украине на фоне российской операции, не осталось оружия для Киева. В то время как Нидерланды дали понять, что не смогут поставлять вооружения, сославшись на опустевшие запасы, Германия открыто сказала: "Мы не можем предоставить больше оружия". Италия в качестве предлога для прекращения помощи указала на политические причины. А Великобритания заявила, что для восполнения запасов потребуется несколько лет.

Киевская администрация, объявившая, что запасы оружия советской эпохи истощены и дальнейшая борьба против России зависит от предоставления вооружений НАТО, получила плохие новости от своих западных союзников. Европейские страны заявили, что их запасы оружия исчерпаны, и они больше не могут оказывать военную помощь Украине. Это заявление государств Европы, которые до военного конфликта подбадривали Киев, похлопывая его по плечу, и обещали помогать до тех пор, пока Россия не сдастся, в очередной раз показало, что Запад не заслуживает доверия.

Нидерланды поставили в приоритет свои интересы

Вооруженные силы Нидерландов сообщили, что достигли предела своих возможностей по поддержке Украины военной техникой. Статс-секретарь министерства обороны Нидерландов Кристоф ван дер Мат (Christophe van der Maat) отметил: "Наши запасы не заполнены до отказа. Остается все меньше того, что мы можем сделать, и это становится все сложнее для нас". Статс-секретарь отметил, что боевые действия на Украине затрагивают интересы ЕС и все больше сказываются на интересах страны.

"Мы не можем дать больше"

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) в ходе визита в город Мюльхайм сказала: "Мы не можем дать больше истерзанной военным конфликтом Украине. И мой украинский коллега тоже это знает". Берлинская администрация, которую обвиняли в том, что она не оказывает достаточной военной поддержки Украине, оказалась в центре критики, заявив в первые месяцы конфликта о намерении отправить ожидавшему оружие Киеву каски и бронежилеты.

Предлог Италии – внутренняя политика

Министр иностранных дел Италии, переживающей период политической нестабильности, Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio) намекнул на прекращение поставок оружия на Украину, сославшись на процессы внутри страны. По его словам, если действующее правительство не выстоит, военная помощь прекратится, при этом создание структуры, которая будет утверждать военный бюджет, займет несколько недель. Итальянский министр напомнил, что на формирование последнего правительства ушло сто дней.

Замена займет годы

Генеральный штаб Великобритании заявил, что для накопления нового оружия взамен вооружений, переданных Украине, сопротивляющейся российской операции, может потребоваться несколько лет. Выступая с заявлением по этому поводу, адмирал сэр Тони Радакин (Tony Radakin) отметил, что Великобритания поставляла на Украину самые разные вооружения и запасы британской армии несколько опустели. А бывший командующий королевским флотом лорд Уэст (West) призвал Лондон немедленно начать производство оружия.