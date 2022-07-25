Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью дронов

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В то время, как российские войска продолжают освобождать территорию Украины от националистических военизированных формирований, ситуацию на других направлениях также нельзя назвать спокойной. Накануне в Сирии произошел очередной инцидент с участием подконтрольных Турции боевиков.

В ночь с 20 на 21 июля российская авиабаза Хмеймим в Латакии подверглась нападению со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Сообщается о попытке атаковать наш военный объект с помощью дронов, к которым было прикреплено взрывное устройство. В результате работы российского расчета ПВО были сбиты два вражеских беспилотника. Обломки дронов упали в двух километрах к северо-востоку от нашей авиабазы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Стоит отметить, что в некоторых источниках сообщается о проведении разведывательной операции американскими спутниками компании DigitalGlobe над нашим военным объектом в Сирии буквально за 11 дней до вышеупомянутой атаки. Совпадение это или нет, сказать трудно. Но аппарат той же компании снимал территорию Новой Каховки на Украине за три дня до атаки ВСУ с применением РСЗО HIMARS.

Впрочем, некоторые эксперты увидели в сирийском инциденте и след Анкары. Тем более, что в Идлибской зоне деэскалации «орудуют» подконтрольные Турции боевики.

Все дело в том, что на недавней встрече в Тегеране, Владимир Путин и Эбрахим Раиси высказали свое неодобрение по поводу проведения Турцией спецоперации на севере Сирии.

Это сильно не понравилось Реджепу Эрдогану, который позднее заявил, что турецкие войска будут действовать вне зависимости от одобрения или неодобрения со стороны России и Ирана.