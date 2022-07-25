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Военное обозрение

Польша заключила контракт на разработку и поставку мобильных противотанковых ракетных комплексов

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Источник изображения: topwar.ru

T815 Patriot MATMMV - вероятное шасси для нового комплекса

Польша активно перевооружается, Министерство обороны страны в последнее время заключило несколько новых контрактов на поставку различных вооружений, последне соглашение касается поставки перспективных наземных самоходных противотанковых ракетных комплексов нового поколения.

Агентство вооружений Минобороны Польши и государственное объединение Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) подписали рамочное соглашение на поставку польской армии новых мобильных противотанковых комплексов, оснащенных британскими управляемыми ракетами Brimstone.

Создание комплексов будет вестись в рамках программы Ottokar Brzoza, подразумевающей разработку и дальнейшее производство перспективного наземного самоходного ПТРК большой дальности для польской армии. Пока никаких параметров комплекса не приводится, после заключения дополнительных контрактов будет определено шасси и окончательная его комплектация. Хотя уже сейчас заявляется, что наиболее вероятным вариантом базы для комплекса будет выбран лицензионный вариант чешской машины T815 Patriot MATMMV (MRAP 4x4).

Как ранее сообщалось, варианты с установкой ракетного комплекса на БМП-1, САУ K9 Thunder, БМП Borsuk, БТР Rosomak, колесной бронированной машины Zubr (4x4) Минобороны Польши не устроили по разным причинам, основной из которых была стоимость.

Разработать комплекс Польша намерена быстро, как заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, ситуация на Украине заставляет ускорить программу перевооружения польской армии. Поэтому прототип нового комплекса должен быть готов к концу следующего года, а серийные поставки начаться уже в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
AGM-114
K9 Thunder
Patriot ЗРК
Rosomak КТО
БМП-1
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