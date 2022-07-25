Ростех продемонстрировал зарубежным заказчикам комплексы борьбы с беспилотниками

ЦАМТО, 22 июля. Концерн "Автоматика" совместно с компанией "Рособоронэкспорт" продемонстрировали представителям инозаказчиков работу комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол" и "Пищаль-Про".

Комплексы могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов БЛА, в том числе от роя дронов, используемых для сбора и обмена разведывательной информацией или ударного действия.

Эксперты "Автоматики" подробно рассказали зарубежным заказчикам о принципе действия комплексов, после чего продемонстрировали на полигоне работу изделий.

Мобильный комплекс "Купол" позволяет мгновенно создавать "непроницаемую" для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее 2 км одновременно в 10 частотных диапазонах. Это обеспечивает эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений полета БЛА.

Переносной комплекс "Пищаль-Про", один из самых легких на рынке, предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Изделие может быть использовано для нейтрализации средств тактической разведки и РЭБ на базе БЛА, а также средств доставки взрывчатых и запрещенных веществ на защищаемые объекты.

"В настоящее время беспилотные летательные аппараты представляют собой реальную угрозу. В современную концепцию применения боевых мини-БЛА закладывается архитектура так называемого "роя", позволяющая обеспечивать совместное боевое применение групп БЛА с обменом разведывательной информацией и согласованным ударным действием. В связи с этим актуальным является не только вопрос разработки средств борьбы с мини-БЛА, но и реализация возможности передачи информации специальными комплексами борьбы с беспилотниками в существующую систему ПВО/ПРО. Разработанная специалистами концерна линейка средств противодействия дронам позволяет эффективно обеспечивать защиту объектов критической инфраструктуры", – рассказал генеральный директор концерна "Автоматика" Андрей Моторко.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".