Контр-адмирал ВМС США рассказал о перспективах создания трёх групп военных беспилотников для американской армии

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Глава управления воздушной войны ВМС США контр-адмирал Эндрю Луазель ответил на вопросы интернет-издания Naval News о перспективах создания боевых беспилотников для американской армии. По его словам, программа создания новых БПЛА будет развиваться в трех направлениях, исходя из технических характеристик и целей использования беспилотников.

Первая группа — беспилотники, которые могут преодолеть систему ПВО противника и находиться в воздушной среде с высокой степенью угроз длительное время. Речь идет в первую очередь о разведывательных БПЛА, а также ударных дронах-камикадзе.

Вторая группа, достигнув территории противника и находясь под угрозой уничтожения, выполняет конкретную миссию и затем возвращается. Это ударные беспилотники, имеющие защиту от радаров противника.

Третья группа дронов, самая дорогостоящая, способна решать комплекс задач. В частности, взаимодействовать с пилотируемыми самолетами, наносить удары ракетами «воздух-воздух» и в перспективе выполнять функции радиоэлектронной борьбы.

По словам контр-адмирала, одна из важных перспективных задач состоит в создании беспилотников, способных преодолевать большое расстояние за счет дополнительной загрузки топлива.

По мере того как мы переходим к авиакрылу будущего, мы будем действовать на дальностях от авианосца, которые значительно превышают возможности существующих БПЛА

— поделился планами Луазель.

В настоящее время, рассказал контр-адмирал, одна из перспективных разработок — беспилотный топливозаправщик Boeing MQ-25 Stingray. Сейчас этот БПЛА способен взять на борт до 6800 кг топлива и произвести дозаправку самолетов на расстоянии до 500 морских миль (575 миль / 925 километров). Его основное назначение — увеличение дальности полетов пилотируемых самолетов за счет дозаправки в воздухе.

К примеру, истребитель-бомбардировщик F-35C с полным баком способен преодолеть расстояние более 1200 морских миль (1380 миль / 2220 километров). В случае дозаправки с использованием БПЛА MQ-25, дальность полета увеличивается почти в два раза.

Далее в интернет-издании попытались классифицировать некоторые состоящие на вооружении ВМС США беспилотники по группам, означенным Луазелем.

К первой группе можно отнести дрон General Atomics MQ-9 «Reaper», который способен долгое время находиться в воздухе и наносить удары в условиях высокой угрозы поражения. Ресурс MQ-9A ER морской пехоты США составляет 30 часов, а с внешними топливными баками его запас хода может достигать 42 часов при перевозке 450 кг боеприпасов.

В Naval News сравнили этот беспилотник с турецким Bayraktar TB-2, который, как считают эксперты, успешно используется в ходе военного конфликта на Украине и «уничтожил несколько штурмовых катеров и десантных кораблей ВМС России». Ремарка: авторы не уточняют, что почти все «Байрактары» были сбиты российской ПВО.

Ко второй группе относятся летательные аппараты Kratos XQ-58A, Boeing X-45 и Northrop Grumman X-47, предназначенные для нанесения точечных ударов в условиях высокой и средней угрозы.

К последней группе можно причислить многоцелевой БПЛА Martin V-BAT. Этот беспилотник способен проводить разведку, создать сеть распределенного управления и вести радиоэлектронную борьбу. При этом дрон имеет небольшие размеры и легко транспортируется по земле.