Нидерланды планируют закупить американские зенитные ракеты Patriot MIM-104E

Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды намерены прикупить американские зенитные ракеты Patriot, Госдеп США уже одобрил предварительную продажу. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Согласно сообщению, США планируют продать Нидерландам 96 ракет Patriot MIM-104E (GEM-T) и сопутствующую военную технику на сумму до 1,219 млрд. долларов. Все это подается под соусом "укрепления обороноспособности Нидерландов", а также соответствует целям США во внешней политики и национальной безопасности. Теперь планируемую сделку должен утвердить Конгресс, после чего начнутся уже конкретные разговоры и подписание соглашения.

Реализация договоренностей не изменит базовый военный баланс в регионе и не отразится негативным образом на боеготовности ВС США

- говорится в сообщении.

Зенитные ракеты MIM-104E представляют собой усовершенствованную модификацию MIM-104C c обновлённым программным обеспечением полуактивной радиолокационной ГСН и осколочно-фугасной БЧ с оптимизацией сектора разлёта осколков. Данные ракеты предназначены для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами. Основным подрядчиком в рамках контракта будет корпорация Raytheon, она же займется оказанием технической помощи Нидерландам.

Стоит отметить, что на вооружении сил противовоздушной обороны Нидерландов имеются зенитные комплексы Patriot, три батареи с комплексами Patriot PAC-3 MSE входят в состав 802-й эскадрильи ВВС (802 Squadron), подчиняющейся командованию Сухопутных войск.