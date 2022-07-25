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ЦАМТО

Израиль официально подтвердил наличие в составе ВС страны ударных БЛА

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БЛА Hermes 450
БПЛА Hermes-450.
Источник изображения: https://www.trend.az

ЦАМТО, 22 июля. Израильская военная цензура 20 июля сняла действовавший в течение многих лет запрет на размещение в СМИ сообщений о применении ВС Израиля ударных БЛА для поражения целей противника.

Ранее Израиль придерживался политики, предусматривающей отказ от подтверждения и опровержения информации о подобных действиях.

Решение было принято на следующий день после того, как ЦАХАЛ нанес удар по базе ХАМАС в секторе Газа с использованием вооруженного БЛА "Гермес-450" компании Elbit Systems.

Ранее в зарубежных СМИ часто появлялась информация о боевом применении ВС Израиля ударных БЛА, об этом сообщалось и в дипломатических письмах США, однако ВС и власти Израиля официально никогда не подтверждали наличие подобных систем, а израильские журналисты, пытавшиеся что-либо опубликовать, блокировались цензурой.

Предполагается, что если бы Израиль признал наличие вооруженных БЛА, то их экспорт подпал бы под ограничения "Режима контроля за ракетными технологиями". Неопределенность же обеспечивала возможность "маневра" в данной ситуации и позволяла осуществлять продажи БЛА.

В настоящее время израильские производители предлагают на внешних рынках широкий спектр ударных / разведывательно-ударных БЛА – от барражирующего боеприпаса "Хароп" до тяжелого БЛА "Херон-TP".

В составе ВС Израиля БЛА применяются практически в каждой операции. Израиль использует ударные БЛА для поражения объектов противника как на палестинских территориях (сектор Газа, Западный берег), так и за рубежом, например, в Ливане и Сирии. Данные действия подвергались критике со стороны международного сообщества на протяжении многих десятилетий. В первую очередь, это касается ударов по гражданским объектам.

Четыре эскадрильи БЛА размещены на базе "Пальмахим" к югу от Тель-Авива. В ангарах ВВС по всей стране находятся сотни БЛА, от коммерческих китайских DJI до ударных "Гермес-450", "Херон-900" и "Херон-TP". Общий налет БЛА составляет около 80% всех летных часов ВВС.

Еще одной страной, которая широко использует БЛА для поражения целей вне своей территории, являются США. За последние годы это привело к гибели нескольких тысяч человек, в том числе значительного числа мирных жителей. Недавно предоставленные Пентагоном в соответствии с законом о доступе к публичной информации данные на эту тему опубликовала газета New York Times.

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
США
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Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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