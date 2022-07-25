Минобороны привело данные об уничтожении четырёх пусковых установок РСЗО HIMARS

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Министерство обороны подтверждает уничтожение американских РСЗО HIMARS, переданных Украине. Согласно новым данным, озвученным официальным представителем военного ведомства Игорем Конашенковым, на сегодняшний день уничтожено четыре пусковых установки и одна транспортно-заряжающая машина.

Несмотря на заявления США, что все переданные Киеву установки реактивного огня целы и продолжают наносить удары по позициям союзных войск, российское Минобороны продолжает утверждать, что часть РСЗО HIMARS была уничтожена. Как заявляется, в период с 5 по 20 июля точечными ударами высокоточных ракет воздушного базирования, а также ОТРК "Искандер", были уничтожены четыре РСЗО HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина.

(...) две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики

- говорится в сообщении Минобороны.

В свою очередь в Киеве продолжают заявлять, что все переданные американцами РСЗО невредимы, а сообщения российских военных являются "пропагандой". Такую же песню поют и в Вашингтоне, заявляя, что у них нет данных о "потере HIMARS". Признание потерь данных РСЗО, на которые буквально молятся в Киеве, будет означать, что HIMARS совсем не вундерваффе, а обычная реактивная система залпового огня, а ставка сделанная на нее не сыграла.

Ранее в Пентагоне заявили, что общее количество переданных Украине РСЗО HIMARS составит 20 единиц. Комплексы передаются с боеприпасами с дальностью поражения 80 км.