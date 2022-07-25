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ЦАМТО

Индонезия планирует приобрести ПКР "БраМос" корабельного базирования

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Ракеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты "Брамос" производства России и Индии.
Источник изображения: © AP Photo / Dmitri Lovetsky

ЦАМТО, 22 июля. В конце текущего года, как ожидается, будет подписан второй экспортный контракт на поставку противокорабельного варианта сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" производства российско-индийского СП BrahMos Aerospace.

Как сообщает Financial Express Online со ссылкой на свой источник, переговоры с Индонезией об экспорте КР "БраМос" находятся в "продвинутой стадии". Контракт мог быть подписан и раньше, однако из-за внутренних проблем в стране подписание сделки ожидается в конце этого или начале следующего года.

Издание напоминает, что в 2018 году Индонезия была среди других стран региона, выразивших интерес к ракете. Страны АСЕАН обратились к Индии с возможностью оценить КР "БраМос" и ЗРК "Акаш" в рамках встречи лидеров 10 стран АСЕАН на саммите в Нью-Дели в январе 2018 года.

В итоге Индонезия может стать второй страной-членом АСЕАН после Филиппин, которая импортирует ракеты из Индии.

Ранее, в этом году, Индия и Филиппины подписали контракт на сумму 374,96 млн. долл., предусматривающий поставку трех береговых подвижных противокорабельных ракетных комплексов со сверхзвуковыми ракетами "БраМос" Блок.1.

Индонезия планирует закупку комплексов корабельного базирования. Группа специалистов СП BrahMos Aerospace уже посетила индонезийскую верфь для изучения возможной интеграции пусковой установки противокорабельных ракет.

Financial Express Online ранее сообщал, что переговоры с Индией о потенциальной поставке ракет "БраМос" и ЗРК "Акаш" ведет Вьетнам. Также ведутся переговоры с Малайзией по поводу закупки "БраМос", однако они находится на начальной стадии.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "Брамос" разработана российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace, сформированным Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ.

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Страны
Вьетнам
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Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
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