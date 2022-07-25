Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках специальной военной операции на Украине.

На ролике продолжительностью 2 минуты 43 секунды показано, как инженеры устанавливают ракеты на подвеску Су-35С. Затем с разных ракурсов демонстрируется взлёт машин с аэродрома временного базирования. После поступления соответствующей команды истребители проводят ракетные стрельбы.

Как рассказал старший летчик звена Су-35 Виктор, при выполнении боевых заданий в ходе спецоперации истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, средней и большой дальности Р-77 класса "воздух-воздух", а также ракеты Х-31 класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения систем ПВО противника.

"Авиационный комплекс обнаружил цель в воздухе, после доклада на командный пункт, что я обнаружил цель, мне разрешили работать. Я выполнил маневр, чтобы цель подошла ближе, после этого выполнил разгон и поражение воздушной цели. После пусков – выход в безопасную сторону, чтобы ПВО не поразила. Выполнил подсвет цели и выход из атаки", - рассказал он о прошедшем боевом вылете.