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В России создали «Диану» для мгновенной принудительной остановки машин

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Автомобили. Архивное фото
Автомобили. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) создал устройство «Диана», позволяющее осуществлять мгновенную принудительную остановку машин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Ростех».

По словам директора по производству ЦНИИточмаша Антона Семеняко, устройство позволяет за несколько секунд полностью останавливать автомобили на расстоянии 100-150 метров.

«Мы предлагаем "выстреливать" изделие из упаковки с помощью пиропатрона. Благодаря этому раскидывать изделие можно будет прямо на ходу, не выходя из спецтранспорта. Например, просто обогнав нарушителя и "выстрелив" изделие на дорогу перед ним прямо из окна собственного автомобиля», — сказал специалист.

В ЦНИИточмаш подчеркнули, что «Диана», в отличие от «Ежа», оставляет в колесе автомобиля часть своей конструкции, делая невозможным дальнейшее движение автотранспортного средства.

В июле концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» показал вице-премьеру России Денису Мантурову прототип электрокроссовера «E-Neva», работающий на водороде.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Мантуров Денис
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