США докупают HIMARS, чтобы наращивать поставки Украине

ЦАМТО, 22 июля. Планы США о новых закупках комплексов HIMARS свидетельствуют о решении нарастить их поставки на Украину, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее на американском правительственном сайте, где публикуется информация по федеральным закупкам, появились данные, согласно которым США могут приобрести от 120 до 480 систем залпового огня HIMARS.

"Данная информация свидетельствует о том, что США вынашивают планы наращивания поставок HIMARS на Украину и для того, чтобы самим не испытывать недостатка в этих РСЗО, предполагается увеличить их закупки. Очевидно, что новые модификации будут поступать на вооружение американской армии, в то время как Киеву будут отгружать старые установки из американских арсеналов или из наличия сил США в Европе", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО полагает, что финансовая подоплека этого вопроса не имеет первостепенного значения, поскольку Вашингтон всегда может "включить долларовый станок".

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12.

Отмечалось, что в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском.