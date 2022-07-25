В технополисе "ЭРА" представили УТК для совершенствования навыков по уничтожению БЛА

ЦАМТО, 22 июля. Учебно-тренировочный комплекс для совершенствования навыков по уничтожению БЛА, разработанный специалистами технополиса "ЭРА", вызвал широкий интерес у аудитории в ходе проведения совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны России в Анапе.

В ходе демонстрации достижений военного иннограда молодые ученые представили в действии уникальный интерактивный стрелковый комплекс.

Тренажерный комплекс состоит из устройства имитации выстрела, крепится на планку для установки прицела и подствольную планку, что позволяет устанавливать систему на различное стрелковое оружие, ретранслирующий блок дрона-мишени, состоящий из ячеек и прибора для передачи данных о попадании, а также приемник наземного пункта – устройства для получения информации от ретранслирующего блока и ПЭВМ с программным обеспечением для отображения информации о поражении дрона в реальном времени.

Как отмечают разработчики перспективного комплекса, тренажер разработан для выработки у личного состава навыков по противодействию малым БЛА из стрелкового оружия, а также позволяет проводить как одиночные, так и групповые тренировки стрельбы по беспилотнику.

Новизна проекта заключается в многоразовости комплекса, ввиду поражения имитационной мишени без физического уничтожения дрона, а оборудование имитации выстрела крепится на стрелковом оружии без внесения изменений в его конструкцию.

Кроме того, создан универсальный принцип размещения инфракрасных датчиков на БЛА различных типов и размеров для фиксации попаданий, а также разработано специальное приложение, повышающее информативность проводимых тренировок и позволяющее проводить их последующий анализ.

Как отметил заместитель начальника Военного инновационного технополиса "ЭРА" полковник Антон Малаховецкий, представленный комплекс не имеет аналогов в России и за рубежом, его применение позволяет повысить навыки стрелка в уничтожении дронов самолетного или коптерного типа, при этом обеспечивается экономия материальных средств.

Новейшая разработка проходит апробацию и будет продемонстрирована на экспозиции технополиса "ЭРА" в рамках проведения Международного военно-техническом форума "Армия-2022", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.