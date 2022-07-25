В США не исключили передачу Украине штурмовиков А-10 Thunderbolt

Источник изображения: topwar.ru

Украина может получить американские штурмовики А-10 Thunderbolt, более известные как Warthog ("Бородавочник") в случае, если США откажутся от их эксплуатации. Такой вариант помощи Киеву не исключил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл.

Министр выступил в институте Аспена, где ему был задан ряд вопросов, касающихся вооружений, от которых США могут отказаться в ближайшее время. Кэнделл предположил, что ВВС могут отказаться от штурмовика А-10 Thunderbolt, поскольку этот самолет уже устарел и не соответствует современным требованиям. На что ему был задан следующий вопрос в отношении вероятной отправки на Украину списанных штурмовиков.

Кэнделл предположил, что такая сделка могла бы состояться, но она маловероятна, поскольку для поставок Киеву имеется другое вооружение, включая "более старые системы США". Однако он не исключил, что в будущем США рассмотрит и этот вопрос, если спишет штурмовики. В общем, отметил он, все будет зависеть от интересов Украины и возможностей США.

Мы будем открыты для обсуждения с ними их требований и того, как мы можем их удовлетворить

- заявил он.

Между тем украинская пресса сообщает, что США изучают варианты поставок Киеву истребителей западного производства, ссылаясь на заявление главы штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна. Рассматриваются как американские F-15 и F-16, так и шведский Gripen, французский Dassault Rafale и европейский Eurofighter Typhoon. При этом отмечается, что окончательного решения по данному вопросу пока нет, Пентагон "только изучает" возможности передачи самолетов и обучения украинских пилотов.

Как заявил председатель Объединенного комитета штабов США Марк Милли, на сегодняшний день приоритетом поддержки являются поставки наземных вооружений, так как в случае разгрома ВСУ авиация Киеву не понадобится.