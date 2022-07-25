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Военное обозрение

Иранский генерал заявил о готовности поставлять оружие дружественным странам

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий сухопутными силами Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари сделал заявление, которое активно обсуждается не только в регионе, но и в мире в целом. По его словам, Иран готов войти в число экспортёров вооружений. При этом Хейдари сделал акцент на том, что экспорт Тегеран намерен осуществлять исключительно в дружественные страны.

Иранский бригадный генерал:

В Иране разработаны самые современные беспилотные летательные аппараты, они используются в том числе для трансграничной разведки и применяются в боевых действиях. Мы предпринимаем меры для увеличения дальности их боевого применения.

Напомним, что несколько дней назад в США начали муссировать тему о том, что Тегеран собирается поставить Москве «300 беспилотников для ведения боевых действий на территории Украины». Власти Ирана эти заявления, которые исходили в том числе от советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, опровергали.

Теперь в Иране дают понять, что Тегеран готов поставлять заинтересованным партнёром создаваемое в стране оружие.

В России среди военных экспертов при этом идёт дискуссия относительного того, нужны ли иранские БПЛА нашей армии. Многие сходятся во мнении о том, что если такая поставка состоится, то ударно-разведывательные дроны иранского производства не помешают. Мало того, если весь блок НАТО поставляет на Украину разнообразное оружие, то и России, по большому счёту, никто не может помешать использовать любое оружие, если оно является эффективным, в том числе оружие зарубежного производства. Не помешали бы иранские беспилотники и республиканской Народной милиции.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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