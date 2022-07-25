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РИА Новости

Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в заливе Петра Великого нашел и "уничтожил" подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.

По замыслу учений в заливе обнаружены признаки неопознанной подводной лодки. Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев", находившийся в это время в море, получил команду следовать в район поиска подводной цели.

"В результате поиска подводного объекта во взаимодействии с противолодочными самолетами была обнаружена подводная лодка условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования. Боевые расчёты БПК "Адмирал Пантелеев" установили постоянный контакт с субмариной и уничтожили её торпедами и глубинными бомбами, условно применив по ней торпедное вооружение и реактивно-бомбометную установку "РБУ-6000", — говорится в сообщении.

Учения прошли в одном из морских полигонов в заливе Петра Великого в соответствии с планом боевой подготовки флота.

По данным ТОФ, личный состав БПК "Адмирал Пантелеев" успешно выполнил учебные задачи. Роль вражеской субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота.

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Страны
Польша
Продукция
Адмирал Пантелеев
Пётр Великий
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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