Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в заливе Петра Великого нашел и "уничтожил" подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.

По замыслу учений в заливе обнаружены признаки неопознанной подводной лодки. Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев", находившийся в это время в море, получил команду следовать в район поиска подводной цели.

"В результате поиска подводного объекта во взаимодействии с противолодочными самолетами была обнаружена подводная лодка условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования. Боевые расчёты БПК "Адмирал Пантелеев" установили постоянный контакт с субмариной и уничтожили её торпедами и глубинными бомбами, условно применив по ней торпедное вооружение и реактивно-бомбометную установку "РБУ-6000", — говорится в сообщении.

Учения прошли в одном из морских полигонов в заливе Петра Великого в соответствии с планом боевой подготовки флота.

По данным ТОФ, личный состав БПК "Адмирал Пантелеев" успешно выполнил учебные задачи. Роль вражеской субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота.