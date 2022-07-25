Войти
РИА Новости

Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине

264
1
0
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты, сообщил РИА Новости информированный источник.

"На сегодняшний день БМПТ "Терминатор" применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющим одновременно вести огонь по четырем-пяти целям".

Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.

"Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов", — заключил собеседник.

О том, что российская армия начала применять на Украине "Терминаторы", другой информированный источник рассказывал РИА Новости в мае.

По его словам, "Терминаторы" совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Эти машины приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.

Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять этих БМПТ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
АГС-17
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Похожие новости
20.06.2022
Танки требуют поддержки
19.05.2022
Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"
17.05.2022
Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации
28.09.2020
Нужный-ненужный «Терминатор»
14.09.2018
Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут участвовать в маневрах "Восток-2018"
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
1 комментарий
№1
25.07.2022 08:57
Появились  хвалебные  статьи такого толка  и что? В  наличии аж 10шт и , предположим все  исправны. На Украине 5-6 шт, судя  по  кадрам, если не  подбили еще. Когда  второй заказ будет? А исполнение в  условиях  санкций? Может через  3 года? Кто мешал добить КАЗ и поставить на  этот БМПТ и сделать их  на базе Т-72 шт 100 ?  На эту  войну  БМПТ уже  не  успел, генералы  проспали на  дачах и на  совещаниях. У РОСТЕХа  успехи мааааленькие, но Чемезов  друг и обижать нельзя
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 04:54
  • 29458
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.07 04:51
  • 13
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 24.07 20:35
  • 3
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 24.07 17:29
  • 3
Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России
  • 24.07 10:10
  • 3
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
  • 24.07 04:07
  • 1
Эксперт в авиации Алексей Бутримов: «частники» вернули самолеты лизингодателям
  • 23.07 15:40
  • 8
Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО
  • 23.07 03:36
  • 3
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
  • 22.07 18:26
  • 64
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 22.07 18:20
  • 3
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 18:01
  • 1
Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»
  • 22.07 15:51
  • 69
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 22.07 12:55
  • 0
Польша потратит годовой бюджет минобороны на покупку военной техники у Южной Кореи