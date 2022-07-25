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Россия применила новейший ударный дрон «Ласточка» в спецоперации на Украине

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БПЛА «Ласточка»
Российский разведывательно-ударный беспилотник «Ласточка».
Источник изображения: Кадр из фильма «Военной приемки» об учениях «Запад-2021»

Новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка» применяется в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со слылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в ходе боевых действий дроны «нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российский разведывательно-ударный беспилотник «Ласточка».
Источник: Кадр из фильма «Военной приемки» об учениях «Запад-2021»

Ранее в «Ростехе» сообщали о планах создать беспилотники, помещающиеся в карман. Они практически незаметны, но позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. По словам представителя компании, «Ростех» «внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, отвечающих требованиям военных».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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