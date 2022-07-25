Войти
Известия.ru

Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации

291
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Карпов Ладислав

Новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка» используется в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Об этом 22 июля ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в ходе боевых действий российские беспилотники из комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как добавил источник, дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы.

«Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха», — заметил он.

Ранее об использовании БПЛА «Ласточка» в спецоперации официально не сообщалось.

Накануне, 21 июля, сообщалось, что созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» впервые применили в ходе спецоперации по защите Донбасса. В частности, ее применяли снайперы под Харьковом и Киевом.

В тот же день сообщалось, что ВС РФ в рамках спецоперации начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Ранее, 9 июля, сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине впервые использовали новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Его применили против малоразмерных украинских БЛА.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
СВЛК-14С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.04.2022
"Калибры" уничтожили ангары ВСУ с крупной партией иностранного оружия
18.04.2022
Нейросети на поле боя
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
22.02.2012
Как выбраться из технологического тупика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 04:54
  • 29458
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.07 04:51
  • 13
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 24.07 20:35
  • 3
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 24.07 17:29
  • 3
Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России
  • 24.07 10:10
  • 3
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
  • 24.07 04:07
  • 1
Эксперт в авиации Алексей Бутримов: «частники» вернули самолеты лизингодателям
  • 23.07 15:40
  • 8
Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО
  • 23.07 03:36
  • 3
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
  • 22.07 18:26
  • 64
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 22.07 18:20
  • 3
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 18:01
  • 1
Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»
  • 22.07 15:51
  • 69
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 22.07 12:55
  • 0
Польша потратит годовой бюджет минобороны на покупку военной техники у Южной Кореи