Запад перестал доверять Украине. Она перепродает оружие

Насколько серьезно воспринимается вопрос поставок оружия на Украину?

Отправляя оружие на Украину в качестве "поддержки", Запад не ведет учет, а это делает невозможным контроль над его передачей, отмечает автор статьи. Европа и США должны признать: из-за тотальной коррумпированности киевских властей высока вероятность, что их "помощь" в итоге оказывается на черных рынках.

Около месяца назад я писал о том, что вооружения, поступающие на Украину из западных стран, попадают на черный рынок из-за тотальной коррумпированности киевских властей и могут оказаться в руках Рабочей партии Курдистана и некоторых других террористических организаций на Ближнем Востоке.

Такие предположения, хотя и отвергаются украинскими официальными лицами, вызвали недоверие на Западе. Сегодня разоблачения по этому поводу изо дня в день публикуются в Вашингтоне и других западных столицах. Из-за этого Запад вынужден признать, что Украина занимается перепродажей оружия.

Именно на эту тему американская Financial Times недавно опубликовала статью под заголовком "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за рисков контрабанды оружия на Украине".

В статье со слов высокопоставленного американского источника, пожелавшего остаться неизвестным, говорится: "Все поставляемые вооружения прибывают на юг Польши, доставляются к границе, а там просто распределяются по транспортным средствам: на грузовики, фургоны и иногда даже частные автомобили. И с этого момента мы ничего об их местонахождении не знаем и понятия не имеем, куда они направляются, где используются и не покинули ли вообще пределов страны".

Вопрос о контрабанде оружия на Украине обсуждался на встрече министров внутренних дел ЕС в этом месяце. В то же время эксперты ЕС будут работать над борьбой с незаконным оборотом оружия на Украине, при этом на территории Молдовы решено создать "Центр поддержки".

Также последовали заявления от некоторых американских и европейских высокопоставленных лиц. Например, министр обороны Чехии Яна Чернохова отметила: "Избежать контрабанды оружия будет трудно. Мы не добились этого в бывшей Югославии и наверняка не сможем и на Украине".

В любом случае западные страны при отправке оружия на Украину не ведут ни списков, ни учета в базе данных. А это делает невозможным контроль над передачей оружия.

Другой вопрос очень тесно связан с Турцией.

Как вы знаете, одним из пунктов нашей повестки дня является экспорт украинского зерна на мировой рынок через Черное море. В этом торговом коридоре, очевидно, будет и Турция. Заключены предварительные договоренности. В этой связи мы не должны забывать о том, что по торговым коридорам, которые будут созданы, также возможна контрабанда оружия. Поэтому необходим строгий контроль.

За прошедший месяц в западных источниках появлялись и другие доказательства масштабов контрабанды оружия на Украине.

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Российский производитель бронетехники "Уралвагонзавод" объявил, что у него есть две гаубицы CEASAR. Французы тут же опровергли эти заявления. Между тем примерно в то же время заместитель Государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, посол Бонни Дениз Дженкинс (Bonnie Denise Jenkins) заявила: "Соединенные Штаты очень серьезно относятся к защите американских оборонных технологий и предотвращению их незаконного распространения и находятся в постоянном контакте с Киевом по этому вопросу".

В этом контексте можно говорить о наличии многих признаков того, что между западными странами нарастают расхождения по вопросу поставок вооружений Украине. Например, в The New York Times была опубликована статья под названием "Пробелы в поставках оружия на Украину указывают на разные стратегии стран".

По словам автора статьи, журналиста Стивена Эрлангера (Steven Erlanger), в эти дни большую часть вооружений на Украину поставляют США, Великобритания и Польша. С другой стороны, Германия и Франция не спешат выполнять свои обещания по поставкам вооружений.

Эрлангер приводит следующие примеры. Польша пообещала Украине военную помощь в размере 1,8 миллиарда евро и на сегодняшний день поставила оружия на 1,12 миллиарда евро. Германия же передала Украине оружия на 290 миллионов евро, что составляет менее трети от обещанной суммы – 620 миллионов евро.

Примечательно, что многие страны ЕС не могут поставлять оружие Украине без ущерба для собственной обороноспособности. Например, Франция недавно передала Украине гаубицы CEASAR. Однако, судя по парижским газетам, для французов не представляется возможным увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса до 2023-2024 годов. Это выделяется как крайне важный вопрос.

На данном этапе понятно, что крупнейшие страны ЕС не смогли рассчитать, что поддержка, оказываемая Украине, будет настолько дорого стоить как в политическом, так и в экономическом отношениях.

Несмотря на растущее день ото дня давление со стороны США, страны Евросоюза не хотят брать на себя еще более серьезные обязательства перед Украиной.

Совершенно очевидно, что Париж и Берлин хотят выйти из этого положения. Обе столицы желают сохранить свою репутацию и в то же время возможность для поддержания своих жизненно важных экономических связей с Москвой.

Автор: Ильбер Васфи Сель (İlber Vasfi Sel)